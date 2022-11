Yaka! | "Entreprendre, ça vous prend aux tripes", Antoine Pouppez (P3Lab)

La voix grave et le sourire communicatif, l’entrepreneur s’assoit dans le studio de podcast de L’Echo. Il veut juste éviter de "réciter comme un robot". "Je suis un épicurien. Je vis le moment présent avec une route clairement définie devant moi et aucun regret sur le passé."

P3Lab, c’est une start-up, devenue scale-up, qui commercialise un dispositif d’eye-tracking. En suivant les mouvements oculaires, il est possible de détecter les "désordres neurologiques" et d’anticiper jusqu’à cinq ans à l’avance certaines maladies comme Parkinson, par exemple.

Pourquoi certains se lancent-ils sans être prêts quand d’autres passent leur vie à se préparer sans jamais se lancer? Antoine Pouppez aurait voulu se lancer dès la sortie des études. "Oser, ça paye toujours. Il ne faut pas se freiner dans ses envies", explique-t-il. Il faut donc oser se lancer sans avion et sans parachute et "les construire en cours de route".

La peur de l’erreur peut-être? "On s’est trompé de fournisseurs, de collaborateurs, de développement de produits, etc. Ça fait partie du parcours de l’entrepreneur. Mais ce ne sont pas des erreurs. La seule grosse erreur, ce serait de planter la boîte, sans l’avoir anticipé."

