Da Mimmo propose une gastronomie "abordable"

Depuis qu'il a revendu son business de gaufres (Milcamps), il y a une dizaine d'années, il enchaîne les investissements: la Villa Lorraine, iconique enseigne du Bois de la Cambre, la Villa in the Sky, la Villa Emily, le Sea Grill d'Yves Mattagne, le Lola .

Et aussi Da Mimmo . Litvine succède ainsi à son fondateur, Cosimo (Mimmo) Zizza, qui, en 25 ans, lui a fait une excellente réputation, confirmée par une étoile Michelin. Cela amène ainsi à sept le nombre d'étoiles dans la collection de l'entrepreneur bruxellois.

Le king crab royal à la mousseline de pommes de terre (42 euros) peut être accompagné de caviar (10 euros) et l'oeuf 63° avec butternut grillé et espuma de parmesan (19 euros), de truffe (10 euros). Heureusement, le nouveau propriétaire a également imaginé des menus moins onéreux, comme le menu quatre services (76 euros). Le lunch trois services (45 euros) est la façon la plus abordable de découvrir ce luxueux établissement italien.