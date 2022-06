Restaurant Gellius à Knokke : un nouvel élan dans la cuisine italienne

Adresse

Maurice Lippensplein 26, 8300 Knokke-Heist

Tél. 0471/08.23.28 (via SMS)

www.gellius-knokke.com

Fermé le lundi et le mardi (juillet et août: fermé uniquement le lundi).

Addition

197 euros pour deux.

Sommelier

Mix de grands noms (Brunello, Sassicaia) et d’agréables découvertes. Comme Piretti vend également des vins, certains prix sont intéressants: les bouteilles du domaine Sutto (Vénétie) ne coûtent que le double du prix en magasin.

Décibels

Par un dimanche soir peu animé, l’ambiance était calme. Les tables étant relativement peu espacées, on peut s’attendre à un peu plus de bruit les jours de grande affluence.

On y retourne?

Certainement, ne serait-ce que pour cet original risotto. On y déguste une cuisine italienne intéressante et créative.