Bienvenue dans le studio de l'architecte Bijoy Jain à Mumbai

Son exploration multidisciplinaire de l’art, de l’architecture et des matériaux a remporté d’innombrables prix, a été acquise par le Centre canadien d’architecture, le MoMA San Francisco et le Centre Pompidou à Paris, et a été exposée dans le monde entier, notamment au V&A de Londres et aux biennales d’architecture de Sharjah (2013), Venise (2010, 2016) et Chicago (2017).

Son objectif, souligne-t-il, est de se déplacer de manière plus légère: "Si vous construisez à partir des ressources immédiatement disponibles, vous réduisez la distance. C’est plus intime." Selon lui, les conceptions basées sur la région ou la tradition sont tout simplement trop sentimentales. "Essayer de sauver l’artisanat. Essayer de sauver le monde. Oubliez cela. Le monde se débrouillera tout seul", affirme-t-il sans détour. "Il s’agit simplement d’être plus économe dans tous les domaines, qu’il s’agisse des finances, de l’énergie ou des ressources humaines."

Lire aussi Découvrez l'appartement de ce collectionneur de design à Montmartre

Le studio de l’architecte Bijoy Jain dans le quartier de Byculla, au sud de la ville de Mumbai, en Inde. © Ashish Shah

L'énergie de Mumbai

Aujourd’hui, dans une pièce centrale baignée de soleil, un groupe d’ouvriers assemble une structure en bambou pour Paris. L’atelier studio s’étend sur deux étages et, à l’extérieur, dans une cour qui donne sur les arbres et les libellules dansant dans les airs, les bruits du travail de menuiserie se mêlent aux aboiements de ses chiens. Au loin, on entend le grondement d’un train local. Jain se délecte des ressources de Mumbai, de son énergie et de son cœur. C’est pourquoi il a rebaptisé son cabinet éponyme Studio Mumbai en 2005.

"La ville possède le type de mouvement, de diversité et de matérialité que l’on peut exploiter", explique Jain. "Je n’ai pas fait de clés pour ma maison. Tout est ouvert, à l’exception de la porte principale." Chaque coin de la ville recèle quelque chose, qu’il s’agisse des travailleurs de naka (trottoirs) qui, maintenant, font de la dorure pour lui, ou d’une certaine argile repérée au coin d’une rue et utilisée pour un projet. "Ici, on peut puiser n’importe où", dit-il.

Cette attitude se retrouve dans les projets réalisés dans le monde entier, qui sont conçus en harmonie avec leur environnement et leurs ressources naturelles. Prenez la maison Utsav, dans le village de Satirje, Alibag (2008), située sur un plateau aride et dont les lignes horizontales, les dalles de béton, les murs en pierre de basalte et les cadres en bois s’harmonisent avec les teintes et les textures du paysage.

Lire aussi 3 objets design pour décorer votre intérieur

Bijoy jain a conçu des maisons en inde, un hôtel au japon et même un domaine viticole à Avignon. © Ashish Shah

Et The Copper House II (2014) — construite sur un remblai issu de l’excavation d’un puits dans une plantation de manguiers de Chondi — dont les murs en lattes donnent l’impression de faire partie de la forêt dense. Ou encore la collaboration du studio avec Hermès pour le Salone del Mobile en 2021, inspirée du papier mâché.

"L’esthétique de Bijoy a quelque chose de cosmique. Elle est à la fois présente, future et passée", déclare Hervé Chandès, directeur général artistique de la Fondation Cartier. Il décrit les créations de Jain comme présentant "une nouvelle façon de parler de l’espace et de l’architecture. Un nouveau monde et une nouvelle beauté. C’est physique, c’est mental, c’est abstrait, c’est tout".

L’exposition Breath of an Architect a été conçue à Mumbai. "La question centrale est la suivante: comment ralentir le temps?", explique Jain. La réponse? "La respiration". Et en "allant dans la direction opposée de tout le reste". Ce concept se traduit par quatre salles où les matériaux, les émotions et les idées de vie et de mort se rencontrent et où les visiteurs sont invités à prendre un moment pour réfléchir.

Une des pièces, une hutte construite en bambou noué avec du coton, présente une chaise et une sculpture; une autre, un socle de table en briques cuites faites à la main et en mortier de surkhi, ainsi qu’une sculpture en bambou Tazia (un monument de procession funéraire chiite).

Vue du l’exposition "Bijoy Jain / Studio Mumbai: Le souffle de l’architecte". Ici, un ensemble d’éléments de construction blanchis à la chaux posés sur le sol. © Marc Domage

L’architecte d’intérieur Rahul Chugh estime que le jeu novateur et innovant de Jain avec les matériaux est une fenêtre qui permet à d’autres d’explorer des conceptions plus imaginatives. "Son souci du détail est exquis. La superposition de l’expérience de l’espace, l’utilisation d’éléments tels que l’air, l’eau et la lumière dans le cadre de la conception... c’est éphémère et holistique: vous ne pouvez pas enfermer cela dans une boîte."

Jain pense-t-il à son héritage? "Pas du tout. Ce que je fais, je le fais pour mon plaisir." Pour simplifier, il dit que ses créations sont axées sur la mise en lumière — il compare cela à la taille des diamants. "Et quel est le but unique de la taille des diamants? Réfracter plus de lumière. Réfracter en général. Et si vous me demandez ce que je fais, je veux seulement réfracter la lumière."

| "Bijoy Jain/Studio Mumbai: Le souffle de l’architecte"

| Jusqu’au 21 avril à la Fondation Cartier à Paris

| www.fondationcartier.com

Praachi Raniwala, 2023, “The cosmic vision of Bijoy Jain”.

© FINANCIAL TIMES / FT.COM. TOUS DROITS RÉSERVÉS. MEDIAFIN EST RESPONSABLE DE LA TRADUCTION.