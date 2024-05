7h45 – "Sur ma terrasse-jardin, je passe mes plantes en revue. Je mange un abbracci, un biscuit italien, accompagné d’un flat white maison. Quand je cherchais un appartement, la terrasse sur le toit était un critère primordial. J’ai créé ma micro-oasis au sixième étage, avec plus de 700 espèces de plantes qui me permettent de faire des essais. Cette terrasse m’apporte plus de satisfactions qu’elle ne me demande d’efforts. Ce que je préfère? Arroser mes plantes lors d’une chaude soirée d’été."