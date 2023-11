La cité onirique de 'La Scarzuola', œuvre de l'architecte Tomaso Buzzi

Quand on visite La Scarzuola, on a l'impression de rêver entre sept théâtres et sept monuments, dont une tour de Babel (à gauche).

Près d'un théâtre à l'antique, Tomaso Buzzi a érigé une acropole imaginaire où les lieux et les époques sont réunis par les artifices de la mémoire. Le Parthénon y jouxte le Colisée et le Panthéon, tous trois dominés par la silhouette d'un campanile italien. Seule forme humaine émergeant de ce labyrinthe aussi désert qu'une gravure de ruine romantique, un monumental buste nu de femme se tient à l'emplacement choisi par Tomaso Buzzi pour ériger le "temple d'Éros", achevé par son neveu et actuel maître des lieux, Marco Solari. En contrebas, dans le jardin, s'élève la "Tour de la méditation et de la solitude", une fausse ruine percée d'ouvertures en spirale.

Reflets sur pellicule

Son corps ne repose pas à La Scarzuola. Tomaso Buzzi y a pourtant bâti un mausolée à son âme. Sa création, a-t-il écrit, représente le "monde (…) dans lequel j'ai eu la chance de vivre et de travailler, [monde] de l'Art, de la culture, de la mondanité, de l'élégance, des plaisirs – aussi des vices, de la richesse, et des pouvoirs – dans lequel, cependant, j'ai fait place à des oasis de recueillement, d'étude, de travail, de musique et de silence (…): le royaume de la fantaisie, des fables, des mythes, des échos et des réflexions hors du temps et de l'espace (…) Chacun peut y trouver des échos du passé même et des notes de l'avenir…"