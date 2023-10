La richesse de l'architecture bruxelloise à la Brussels Biennale of Eclectic Architecture

La Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) entend mettre en valeur la richesse de l'architecture qui a transformé la capitale entre 1840 et 1914.

Concilier architecture et Bruxelles ne mènent pas forcément à Victor Horta ou à l'Art nouveau. En effet, d’autres noms et mouvements artistiques ont également généré des bâtiments d’exception dans la capitale. La Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) a été créée en 2021 pour mettre en valeur l’architecture éclectique de la période 1840-1914, quand la ville croissait à une vitesse folle, engendrant un nouveau style urbain.