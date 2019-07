Rencontre avec les architectes du nouveau eye-catcher à 300 mètres de la mer

À seulement 300 mètres de la mer, les 13 étages et la façade de couleurs vives de la Community House de Knokke-Heist attireront tous les regards.

What's new?

La Community House, une tour de 45 mètres de haut et 13 étages, verra le jour sur la Maes en Boereboomplein à Knokke-Heist. La place sera également entièrement réaménagée et équipée d'un parking souterrain.

Une centaine d'appartements seront aménagés aux étages, dont un sixième sera réservé au logement abordable. Un autre bâtiment plus modeste, destiné à accueillir des commerces, sera construit à côté. Si tout se déroule comme prévu, les travaux de la Community House commenceront au printemps 2020 et devraient s'achever d'ici 2023.

Pourquoi est-il si spécial?

Cette tour est tout sauf un immeuble à appartements classique: elle ressemble à une pile de petites maisons traditionnelles comme celles que l'on trouve dans le reste de la ville, avec toit en pente et jardin privé. Mais elles porteront des couleurs vives et bénéficieront de balcons à la végétation luxuriante. La Community House va ainsi rompre avec l'architecture balnéaire classique qui caractérise notre côte. Bref: un véritable eye-catcher à 300 mètres de la mer.

Qui est l'architecte?

"Bien sûr, nous aurions aimé concevoir le casino, mais cette mission est peut-être plus intéressante", nous confie Brendan MacFarlane au téléphone depuis Paris. "Elle est plus utile socialement. L'habitat du futur nous occupe depuis un certain temps déjà. Comment peut-on le rendre abordable et agréable pour chacun? Comment veiller à ce que les gens vivent agréablement en communauté? Et comment rendre quelque chose à la société? La Community House nous a donné l'occasion de répondre à ces questions. C'est plus qu'une habitation, c'est un mode de vie."