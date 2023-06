À Knokke, la place M'as-tu vu fait peau neuve

Le dôme proprement dit est une idée que Samyn rêve de concrétiser depuis 50 ans. À l’époque, il était étudiant au Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis. "Mais je n’avais jamais trouvé de maître d’ouvrage désireux de réaliser mon dôme", explique-t-il. Cette forme demi-sphérique est une prouesse d’ingénierie de verre et d’acier, typique du travail de Samyn, dont le style est un croisement entre les architectes Norman Foster et Richard Buckminster Fuller. Le dôme se compose d’une structure légère et autoportante soutenant 2.211 triangles de verre. Fait remarquable, le dôme a été construit de haut en bas, suspendu à une grue. "C’est une première mondiale, une véritable innovation architecturale", déclare Samyn, qui a fondé son agence en 1980 et donne cours à la VUB.