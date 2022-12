Coup d’œil dans un pavillon tout en verre et béton conçu par l’architecte Bruno Erpicum

Pour un entrepreneur textile et une artiste, AABE, l’Atelier d’Architecture Bruno Erpicum, basé à Bruxelles, a construit un pavillon de jardin offrant la surface habitable et les équipements d’une maison. D’un point de vue architectural, le pavillon contemporain crée un contraste marqué avec la maison, beaucoup plus classique, du couple, située dans la banlieue verte de Bruxelles. “C’était aussi l’intention. Je voulais un pavillon en béton qui se fonde dans le jardin”, explique le collectionneur, qui préfère rester anonyme.