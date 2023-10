Cyril Rousseaux, le seul architecte belge derrière deux stades de foot

5h30 | "Je me lève tôt: Luca, notre fils aîné, joue dans l’équipe de jeunes du FC Bruges et je le conduis de La Louvière, où nous habitons, à Bruges, où il joue un match contre Charleroi."

6h00 | "Je prépare du pain perdu avec de la brioche et de la cannelle: c’est comme ça qu’il est le meilleur! Quant à moi, je me contente d’un verre d’eau avec des vitamines et d’une tasse de café. Je ne prends jamais de petit-déjeuner."