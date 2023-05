Elle a transformé une grotte de cinq millions d'années en une maison de rêve

La directrice artistique de Louis Vuitton, Francesca Amfitheatrof, ne saurait être plus éloignée de la vie moderne que dans cette grotte, au creux d’une falaise formée il y a cinq millions d'années.

"Troglodyte" est bien la dernière chose à laquelle on associerait Francesca Amfitheatrof. La directrice artistique des lignes de joaillerie et d’horlogerie de la maison de luxe Louis Vuitton est toujours impeccable. Sauf dans sa grotte, où elle vit pieds nus -et s’en amuse. Ici? Nous sommes dans le sud-ouest peu peuplé de Ventotene, une des îles Pontines au large de la côte italienne. Ponza, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest, est la plus connue. Avec 2,8 kilomètres de long sur 880 mètres de large, Ventotene est minuscule. La directrice artistique, qui mesure 1m77 sans ses Birkenstock, se promène dans sa grotte creusée dans le flanc d’une haute paroi rocheuse. Elle parle avec enthousiasme de chaque recoin, cavité et aspérité.

Quand Francesca Amfitheatrof a revu sur une île de la Méditerranée la grotte dans laquelle, enfant, elle jouait, elle a décidé d'en faire sa maison. © Stefan Giftthaler

Il est vrai que ce n’est pas une grotte comme les autres. Le plafond de pierre, qui s’étend en une demi-voûte inégale au-dessus de la pièce, est peint en blanc. Au fond, il s’incurve jusqu’à une ouverture naturelle par laquelle pénètre la lumière du soleil, obturée par un écran de verre. Deux parois serpentent en courbes irrégulières de part et d’autre de la pièce: d’un côté, un canapé est intégré dans le mur et, de l’autre, un feu ouvert dont l’intérieur en briques aux nuances de gris et rose clair apporte une touche de douceur.

Tout autour, un espace de vie surbaissé est englobé par une étreinte semi-circulaire. Au centre de la grotte, la cuisine ouverte en forme de fer à cheval a un comptoir revêtu du même terrazzo couleur ciment que le sol. Celui-ci offre sous les pieds une sensation subtile et agréable qui, avec les murs et le plafond, évoque la rugosité. Lorsqu’on se tient au centre de la pièce, on ne repère aucun angle droit.

Dans la grotte, un canapé est intégré dans le mur. © Stefan Giftthaler

Plio-pléistocène