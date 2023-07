Knokke | Le Royal Zoute Golf Club est complètement rénové

Existe-t-il à Knokke un endroit plus "touchy" à rénover que le Royal Zoute Golf Club? Nous en doutons. Lorsque Dries Bonamie, architecte à Beernem, a remporté le concours pour le projet du club-house et de l’hôtel, en 2018, un travail de rénovation très délicat qui allait durer près de cinq ans l’attendait. "Le permis de bâtir a été approuvé en septembre 2019 et les travaux de gros œuvre ont commencé en février 2020. Les derniers travaux viennent d’être achevés, avec le parking des caddies et des VIP, la nouvelle roseraie dans le jardin, l’aménagement de la réception et du rond-point, explique Bonamie. Le Golf est non seulement un monument protégé, mais aussi une institution riche d’une histoire impressionnante. On ne peut pas en faire ce que l’on veut. L’atmosphère et l’authenticité du club sont uniques et demandent une approche sur mesure. Mais une mise à jour s’imposait d’urgence: au cours des 30 dernières années, presque rien n’avait été fait."

"Le Golf est non seulement un monument protégé, mais aussi une institution riche d’une histoire impressionnante." Dries Bonamie Architecte

Heureusement, Bonamie est tout sauf un iconoclaste. D’ailleurs, un tel profil n’aurait jamais gagné la confiance du propriétaire, la Compagnie Het Zoute. "J’ai restauré et rafraîchi le complexe de bâtiments existants et ajouté quelques éléments architecturaux contemporains comme la nouvelle cuisine, la réception et l’extension de la boutique. Tout le monde n’a pas été d’emblée favorable à ce projet, y compris le bourgmestre Lippens, mais, au fur et à mesure de l’évolution du bâtiment et de son environnement, il a été de plus en plus apprécié. Je suis resté humble par rapport au complexe de bâtiments existants de style régionaliste. Les ajouts minimalistes s’intègrent harmonieusement dans l’architecture d’origine. Je ne voulais pas non plus ajouter quelque chose qui serait démodé dans 15 ans: le caractère intemporel est très important dans mes projets."

Le portail du Royal Zoute Golf Club. © Alexander D'Hiet

Jusqu’au rond-point