La biennale de Venise en sept visites architecturales

La Sérénissime est le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Elle est réputée pour son architecture gothique, Renaissance et baroque, mais Venise, c’est aussi Calatrava, Scarpa, Koolhaas et Ando. En parallèle de la 59e biennale d’art, voici un parcours architectural à l’écart des sentiers battus touristiques, autour de créations et de transformations modernes. Visite en sept étapes.