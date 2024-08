La lutte contre les "espèces exotiques envahissantes" dans les dunes de Knokke

"Deux ans plus tard, j'ai commencé à écrire le projet ‘Life Dunias’. Nos dunes étaient de plus en plus envahies par des arbustes invasifs comme le rosier rugueux et le lyciet. Si vous laissez ces plantes sans surveillance, elles s'étendent chaque année d'un mètre. Elles menacent l'accessibilité des dunes, mais ces plantes endommagent également les infrastructures existantes. En évaporant plus que les plantes locales, elles mettent la disponibilité de l'eau sous pression, ce qui fait, par exemple, que la population de papillons diminue. Laisser faire les choses coûterait des fortunes. Il était donc nécessaire d'agir rapidement."

"Là, au-dessus de vous! Un faucon crécerelle en vol stationnaire!"

Pourtant, lorsqu'on regarde en tant que profane une zone de dunes couverte de rosiers et d'asters, on voit surtout un beau tableau rempli de jolies fleurs, non?

"C'est justement le problème, elles sont souvent incroyablement belles. Depuis les jardineries, les plantes exotiques trouvent leur chemin vers nos jardins. Si elles restaient simplement dans le jardin, il n'y aurait pas de problème. Mais par leurs stolons, elles s'échappent sous la clôture, ou un oiseau mange leurs baies et aide à leur dispersion. Certaines communes ont même semé des plantes qui figurent aujourd'hui sur la liste d'interdiction européenne dans leurs espaces verts publics. Avant que vous ne vous en rendiez compte, elles se sont déjà échappées vers les dunes."

"Beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela. C'est pourquoi nous communiquons aussi clairement que possible. Même pendant les travaux, nous indiquons clairement ce qui se passe, car les passants se demandent naturellement pourquoi soudainement deux grues et un broyeur détruisent les fleurs dans les dunes."

"Avec mes cours et conférences pour les communes, les architectes paysagistes et les jardineries, j'essaie de sensibiliser autant que possible. Les résidents des zones de dunes reçoivent également des conseils gratuits. Souvent, cela est bien accueilli et ces personnes sont très intéressées, car elles ne veulent pas non plus qu'une plante ruine leur joli jardin aménagé."

"Au lieu de plantes envahissantes populaires comme le rosier rugueux, le cotoneaster et la glycine de Chine, nous conseillons des espèces indigènes. Tout comme le mahonia, le houx est persistant, ce qui permet de préserver votre intimité dans votre jardin. Les aubépines et les prunelliers ont de belles fleurs au printemps, et portent beaucoup de baies à l'automne, dont les oiseaux profitent."

Avec chaque fleur qu'il enlève, le biologiste Reinhardt Strubbe se bat pour préserver la biodiversité de nos dunes. © Athos Burez

Allons de l'autre côté du pays. Si vous examinez l'histoire, il s'avère que l'arbre le plus typique de la Campine, le pin sylvestre, a été importé d'Autriche. Cela ne devrait pas poser de problème, non?

"C'est vrai. Toutes les plantes importées d'ailleurs ne sont pas problématiques. Une fleur importée d'Asie ou d'Amérique qui reste simplement en place peut même être précieuse. Par exemple, lorsqu'une telle plante fleurit en février et fournit du nectar aux abeilles lorsque nos plantes ne fleurissent pas encore."

"Les plantes envahissantes ne restent pas dans votre jardin, mais se retrouvent dans la nature, où elles font disparaître notre flore. Les plantes envahissantes attirent moins d'abeilles et réduisent la pollinisation. De plus, elles maintiennent les dunes moins fermement que notre oyat, qui pousse au fur et à mesure que le sable des dunes se déplace et qui rend nos dunes plus résistantes à la montée du niveau de la mer due au changement climatique."

"Regardez, ici. Ces petits trous dans le sable sont ceux d'un lapin. Il est allé à droite."

Pendant que vous dirigez le projet 'Life Dunias', nous avons ailleurs dans le pays abandonné l'espoir de lutter contre le frelon asiatique – encore une espèce exotique envahissante. Vous souhaitez justement éviter ce point de non retour?

"En effet, ce que nous faisons maintenant, c'est une ‘alerte précoce, réponse rapide’, même si nous avons dépassé le stade de l'alerte précoce avec les plantes envahissantes. Bien qu'elles couvrent des dizaines d'hectares, les plantes sont encore gérables: en cinq ans, nous pouvons traiter toute la région côtière, éliminer 95 % des plantes et ensuite surveiller pour combattre les nouvelles infestations. Nous le faisons en collaboration avec quinze partenaires. En plus de notre équipe à l'Agence pour la Nature et les Forêts, Natuurpunt, la Compagnie Het Zoute (le promoteur immobilier fondé par la famille Lippens, ndlr) et de nombreuses villes côtières participent."

"Nous avons même trouvé trois bombes intactes, ce qui nous a obligés à arrêter les travaux et à appeler le service de déminage." Reinhardt Strubbe Biologiste

Lorsque le coronavirus a atteint la Belgique en février 2020, nous pensions arrêter le virus avec une quarantaine à l'Hôpital Militaire pour une dizaine de personnes venant de Chine. Cela a complètement échoué. Comment êtes-vous sûr que votre approche réussira?

"Grâce à un réseau européen de dunes, nous sommes en contact avec l'Allemagne, le Danemark, la France et le Royaume-Uni, des pays dont les dunes sont également sous pression. En échangeant des expériences et de la littérature, on apprend beaucoup. Nous avons décidé de travailler avec de grands tamis sur la base des résultats positifs obtenus par les Danois."

"Grâce à l'organisation de conservation de la nature Natuurpunt, nous avons cartographié toute la région, nous savons où se trouvent toutes les espèces exotiques et où nous devons contrôler la repousse possible. Contrairement à un virus invisible dans l'air comme le coronavirus, l'avantage des plantes est qu'elles se trahissent elles-mêmes: si elles repoussent, vous le remarquez immédiatement. Les enlever avec une fourche suffit alors. Le grand problème est que même le plus petit morceau de racine, même s'il ne mesure qu'un centimètre, peut repousser. C'est pourquoi nous avons dû creuser tout le sable des dunes jusqu'à un mètre de profondeur. Parfois, la nature est un peu trop puissante, malheureusement." (rires)

"Même le plus petit morceau de racine peut repousser. C'est pourquoi nous devons creuser tout le sable des dunes jusqu'à un mètre de profondeur. Parfois, la nature est un peu trop puissante, malheureusement." © Athos Burez

Vous n'avez pas seulement trouvé des racines lors de votre excavation, mais aussi un service de table, une machine à café, un parasol et… trois bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale.

"Parce que nous avons fait un scan complet de la zone, nous savions que nous allions rencontrer les bunkers. Nous avons même trouvé trois bombes intactes, ce qui nous a obligés à arrêter les travaux et à appeler le service de déminage."

"Entendez-vous ça? Une musaraigne!"

À quoi ressemble une dune en pleine santé?

"Question difficile, car les dunes sont très variables. Regardez le Zwin, c'est une mosaïque de différents types de dunes. Les dépressions humides des dunes que vous y trouvez abritent parfois plus de vingt espèces de plantes par mètre carré: des orchidées, des rhinantes, des joncs. Le crapaud calamite et la rainette arboricole – nos plus beaux spécimens ! – y pondent leurs œufs. Dans une dune fixée, couverte de plantes herbacées, comme dans le parc Directeur-Général Willems, vous trouvez des lichens comme dans la toundra, mais aussi des orchidées comme l'orchis bouc – qui sent le bouc ! – et l'orchis abeille avec son petit visage d'abeille souriant. Et puis il y a encore les dunes ouvertes, ces dunes sablonneuses de notre enfance pleines de champignons, de coléoptères, d'araignées et de papillons et de crapauds se réchauffant sur le sable. Toute cette super-diversité risque de disparaître lorsqu'elle est envahie et se transforme en un désert monotone."

Est-il encore agréable d'aimer la nature en 2024? On pourrait en devenir cynique.

"Beaucoup de gens ne réalisent plus à quel point la nature est importante, combien elle nous donne gratuitement. Nous appelons cela les services écosystémiques: les populations d'abeilles qui assurent la pollinisation, les possibilités récréatives offertes par la nature, les dunes qui forment une barrière naturelle solide contre la montée du niveau de la mer. Donc oui: il faut qu'il y ait des personnes passionnées qui se battent dur, sinon tout s'arrête."

Votre enthousiasme est contagieux. La plupart des gens trouveront la nature au Brésil ou au Vietnam plus impressionnante, alors que vous parlez des dunes avec autant de verve.