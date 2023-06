Le célèbre architecte Norman Foster s'expose au Centre Pompidou

Jusqu'au 7 août, le Centre Pompidou à Paris expose 130 projets du célèbre architecte Sir Norman Foster à travers des dessins, des maquettes, des photos et des vidéos.

Elevé au rang de chevalier ou lauréat du prix Prizker, le Britannique Sir Norman Foster a aligné les récompenses au fil de ses 60 ans de carrière. Il était donc légitime que le Centre Pompidou, à Paris, lui consacre une grande rétrospective, où sont exposés, sur plus de 2.000 m2, 130 de ses projets les plus importants.

"La conception commence toujours par un croquis", affirme-t-il. Dont acte, avec les dessins préparatoires de ses projets les plus célèbres, ainsi que de nombreuses maquettes, photos et vidéos. Les bâtiments emblématiques comme le siège circulaire d’Apple à Cupertino, l’ombrière réfléchissante du Vieux-Port de Marseille et la cour couverte du British Museum sont bien documentés. Des œuvres d’artistes tels que Fernand Léger, Constantin Brancusi, Umberto Boccioni ou Ai Weiwei offrent un aperçu de ses sources d’inspiration.