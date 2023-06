Visite de l'Hôtel van Eetvelde de Victor Horta à Bruxelles

Victor Horta considérait l’Hôtel van Eetvelde comme son projet le plus audacieux. Cet édifice de 1895 vient d’être restauré et peut être visité jusqu’à la fin de l’année. L’immense coupole de verre au-dessus de la cage d’escalier qui attire tous les regards a changé de façon spectaculaire au cours de la restauration: l’épais dépôt jaunâtre de nicotine a été nettoyé et le verre bleu illumine la cage d’escalier.