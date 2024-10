Willem Jan Neutelings a acheté 250 globes: "Maintenant, je veux m'en débarrasser rapidement"

"Maintenant que le livre est terminé, je compte me défaire de ces globes; ils n’étaient que du matériel d’étude."

"Peu à peu, j’ai compris autre chose", poursuit-il. "En réalité, je ne collectionnais pas les globes proprement dits, mais leurs histoires. Ces objets nous permettent de retracer les développements sociaux, économiques, politiques et technologiques du XXe siècle. C’est fascinant, surtout compte tenu de la rapidité de ces changements. Prenons l’évolution technologique, et plus particulièrement celle des matériaux: les globes sont passés du papier à la bakélite, au plexiglas et, enfin, au PVC. Ils sont représentatifs du style de leur époque: Art nouveau, Art déco, modernisme et postmodernisme. Les changements socio-économiques sont également visibles: au début du XXe siècle, un globe terrestre était un objet de prestige et, ensuite, il est devenu un accessoire prisé par la classe moyenne et a été intégré aux objets décoratifs, décliné dans un style et des couleurs appropriés, par exemple avec des océans argentés ou roses et des pieds élégants."

Chaque globe de cette collection a une histoire qui reflète les évolutions du XXe siècle, et elles furent nombreuses. © Alexander D'Hiet

La face cachée

Dans ce livre, un chapitre est consacré à l’instruction. "À la fin du XIXE siècle, la géographie est devenue une matière obligatoire et dans chaque classe se trouvait un globe terrestre. De plus en plus d’entreprises se sont spécialisées dans la fabrication de globes scolaires très robustes. Sur le plan politique, on observe aussi des changements comme la décolonisation: au début du siècle, l’Afrique était divisée dans les sept couleurs des grandes puissances coloniales, mais, à la fin de ce même siècle, on en comptait 54, soit le nombre de pays indépendants. Les globes reflètent également les idéologies de leur époque. Par exemple, sur ce modèle des années 1910, chaque continent est illustré par un visage représentant une race, avec des annotations explicatives."

Un chapitre consacré à l’espace met en lumière les globes célestes: la Lune, Mars et la Voie Lactée. "Parmi les pièces les plus précieuses, figure un globe lunaire de 1969, dont un exemplaire a été offert par l’un des astronautes au président Richard Nixon." On découvre également de magnifiques globes en relief, dont ceux du professeur belge Auguste Piccard, qui a plongé à dix mille mètres de profondeur, enfermé dans son sous-marin.

"L’ascension du mont Everest a marqué les esprits. Dans les années 50, la fascination pour les grandes profondeurs et les sommets était énorme. C’est à cette époque que les géologues de la Columbia University, à New York, ont entrepris les premières explorations du fond des océans. Les femmes océanographes, dont Marie Tharp, n’étaient pas autorisées à participer aux expéditions. Les hommes leur transmettaient les données par télégraphe, ce qui a permis la création de la première carte du plancher océanique – et son globe correspondant. Grâce à ses analyses minutieuses, Tharp a aussi découvert que la vallée centrale de la dorsale médio-atlantique était sismiquement active et constituait l’épicentre de nombreux séismes. Cette découverte a mené à la théorie de l’expansion océanique et à l’acceptation de la théorie de la tectonique des plaques."

"Il y a des collectionneurs, mais pas de véritable communauté", poursuit-il. "Certains globes apparaissent rarement sur le marché. Pour certains spécimens, j’ai vraiment dû retourner ciel et terre. Ce globe des années 30, par exemple, est signé Raymond Loewy, un des grands designers industriels du XXe siècle. C’est le premier globe en bakélite avec radio intégrée et il vaut quelques centaines d’euros. Il y a aussi le premier globe d’URSS, avec la face cachée de la lune encore vierge: les Soviétiques ne l’ont observée pour la première fois qu’en 1959. Avant cela, la lune était comme la terre avant Christophe Colomb."