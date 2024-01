"À Bruxelles, chaque quartier regorge d’endroits intéressants"

10h30 | "J’adore faire mes courses au marché de la place Flagey. Les commerçants sont passionnés par leurs produits. Je m’arrête ensuite chez Färm, un magasin d’alimentation bio zéro déchet. Comme mes parents possèdent une ferme avec ‘livery yard’ (une sorte de manège), j’ai été sensibilisée très jeune à la nature et à la responsabilité commerciale. J’aime aussi écouter des podcasts sur la vie à la ferme et l’écologie."

12h30 | "Je visite des galeries intéressantes, comme la Nationale 8 Gallery à Uccle ou la EDJI Gallery à Ixelles. Je me tiens informée, mais sans oublier de savourer l’art pour l’art. Faire le tour des galeries d’art, c’est un peu comme aller à la salle de sport: il faut se motiver, mais on se sent beaucoup mieux après. Certains dépensent beaucoup d’argent pour des voitures, des montres ou des œuvres d’art alors qu’il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour s’offrir de l’art de qualité. Lancée à Londres il y a plus de vingt ans, l’Affordable Art Fair s’est étendue à de nombreuses villes, y compris Bruxelles, avec une philosophie toute simple: mettre l’art à la portée de tous."