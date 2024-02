Carl Cash Knight | "Bruxelles est une galerie à ciel ouvert"

8h30 – "Le petit-déjeuner est indispensable: sans ça, je ne peux pas fonctionner. Généralement, c’est une salade de quinoa. Parfois du yaourt avec du muesli et de la confiture. C’est très sain. Mon père est végétarien et je ne mange pas beaucoup de viande."

"J’ai plus de 1.000 mangas", assure Carl Cash Knight. © Alexander D'Hiet

10h00 – "J’adore les livres. Le samedi matin, j’aime bien faire le tour des librairies de Bruxelles à la recherche de titres intéressants, qu’il s’agisse de livres d’art ou de romans. Si ma quête est infructueuse, je vais à la Fnac."

12h00 – "Je mange chez moi, car j’adore cuisiner. Commander un repas en ligne me semble même incongru. Mes plats varient selon la saison. Je viens d’apprendre quelques recettes zimbabwéennes que ma mère m’a transmises."

13h30 – "Je consulte mes mails: il peut y en avoir pas mal! Même si je vis avec mon père, je lui téléphone tous les jours. Je lui demande quels sont ses projets et nous nous retrouvons en ville."

Carl Cash Knight apprécie le travail de Jaime Hayón. © Sam Gilbert

15h00 – "C’est l’heure de me balader dans Bruxelles. Je marche facilement jusqu’à 10 kilomètres par jour. Certains amis ont une galerie où j’aime aller, mais la ville entière est une galerie à ciel ouvert. Un nouveau bâtiment, du street art… Je m’en imprègne et prends des photos. Récemment, j’ai été enthousiasmé par l’exposition de Jaime Hayón au MAD. Ses œuvres sont très colorées. Quelqu’un réalisait des flash tattoos basés sur son travail, ce qui m’a impressionné. J’aime la couleur, et c’est pour cela que j’apprécie beaucoup le travail de Delphine de Saxe-Cobourg."

18h00 – "Ce n’est que si je n’ai vraiment pas envie de cuisiner que je dîne au restau. En général, je vais chez un Vietnamien. Comme j’adore la soupe, je commande un phô (soupe vietnamienne, NDLR). À Maasmechelen Village, mon adresse préférée est Le Petit Belge."

19h00 – "J’ai une très chouette maison, mais le samedi soir, je sors. Je reçois constamment des appels de gens qui voudraient me rencontrer. Nous allons à un concert, à un atelier ou à un événement: ça dépend de notre humeur. Et la soirée peut se prolonger très tard."

1h15 – "Prendre soin de mon visage est un de mes rituels du soir. J’applique un sérum et une crème et je tapote ma peau du bout des doigts pour faire pénétrer les produits. Je prends aussi soin de mes cheveux. Le soir, j’ai plus de temps que le matin."

1h30 – "Je ne me couche jamais avant 1 heure du matin, mais il m’arrive de prolonger jusqu’à 4 ou 5 heures! (rires) Je lis avant de m’endormir: des bandes dessinées, des romans, des mangas et des livres d’art. Comme j’ai plus de 1.000 mangas, j’ai l’embarras du choix!"