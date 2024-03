Chanteuse Tutu Puoane | La 'Beyoncé d’Afrique du Sud'

Tutu Puoane: "Il m’arrive de faire mille sauts. C’est un remède universel qui m’aide aussi à échauffer ma voix." © Alexander D'Hiet

11h00 – "J’emmène mon fils à son cours de piano."

11h30 – "Au marché, j’achète des fruits et des légumes, et quelques fleurs s’il me reste un peu d’argent. Avant, je trouvais que c’était du gaspillage, mais comme pendant la pandémie les fleurs et les plantes ont apporté de la joie dans la maison, j’ai changé d’avis. Quand j’ai choisi d’étudier la musique, mon grand-père, inquiet, estimait que j’avais besoin d’un diplôme au cas où ça ne marcherait pas. Je lui avais rétorqué que ce ne serait jamais nécessaire, car j’avais du talent."

13h00 – "Je prends mon premier repas. Si je donne un concert le soir, je prépare le repas à l’avance pour les enfants. Mon fils ne mange que du concombre, des pâtes au pesto et mon légendaire poulet: je le fais mariner pendant 24 heures dans du yaourt avec des épices."

14h00 – "Sur Netflix, je regarde ‘One Day’, une histoire d’amitié et d’amour entre deux étudiants à l’université d’Édimbourg. Pendant ce temps, je repasse pour ne pas me sentir coupable."

16h00 – "Nous partons pour aller à la salle de concert. Nous faisons le soundcheck et mangeons un bout."

19h00 – "J’ai besoin d’être seule. Toute la semaine, j’ai pensé au concert et à ce que j’allais porter. À présent, l’anxiété m’envahit. Ce qui m’aide, c’est de me pencher en avant lentement, profondément. Je reste dans cette position et je sens le sang affluer dans ma tête. Avec une lenteur extrême, je me redresse, puis je masse mon cou."

Chanteuse et interprète sud-africaine, Tutu Puoane vit et travaille en Belgique. © Alexander D'Hiet

20h00 – "Je me donne une claque sur la joue et je monte sur scène. Je suis tributaire de l’énergie que me donne le public: plus j’en reçois, plus j’en donne. C’est une faiblesse, car je devrais être la première à en donner."

21h30 – "Cela peut sembler un cliché, mais la musique est un médicament. Que je sois déprimée ou en désaccord avec Ewout, après le concert, notre querelle est oubliée. Comme nous jouons ensemble, nos vies sont intimement liées."

22h00 – "J’essaie de vendre des CD, mais depuis que tout le monde a Spotify, c’est difficile."