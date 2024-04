David Chicard | "En architecture, la médiocrité est devenue la norme"

"J’ai quitté l’école à 15 ans pour devenir mécanicien automobile, ce qui m'a permis de parcourir le monde avec l’équipe Dodge. Les 24 heures du Mans étaient l'apothéose de la saison." David Chicard CEO de Collectible.House

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"Difficile de choisir parmi les nombreux créateurs brillants que j’aimerais inviter. Comme je voudrais une table baignée de formes, de couleurs et de volumes, j’inviterais des icônes comme Gerrit Rietveld et Charlotte Perriand, mais aussi le pionnier de l’art optique, Victor Vasarely, que nous exposons actuellement dans le domaine de Sancerre. David Bowie et Jean-Michel Jarre seraient également les bienvenus, car leur musique est imprégnée du même esprit d’expérimentation et d’innovation. Bowie avait d’ailleurs choisi une image de Vasarely pour figurer sur la pochette d’un de ses albums (Space Oddity, 1969, ndlr). Ces deux artistes ont aussi en commun de vouloir rendre leur art accessible au plus grand nombre."

Restez-vous facilement assis?

"Il m’est impossible de rester assis plus de 10 minutes. Je suis de nature impatiente et entreprenante. Heureusement, ma fille et mon épouse savent comment m’apaiser. J’aime aussi faire de longues randonnées pendant plusieurs jours, de préférence seul. L’année dernière, j’ai suivi le GR20 en Corse. Le premier jour, l’esprit est occupé par toutes les préoccupations habituelles; le deuxième, les pensées commencent à s’éclaircir; le troisième, l’esprit est complètement libre. J’aime aussi faire de la plongée: cela me procure une détente méditative que je recommande."

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

"Les projets! Quand j’étais jeune, de 16 à 23 ans, j’étais fou de mécanique automobile. J’ai arrêté l’école à 15 ans pour faire ce métier, ce qui m’a permis de parcourir le monde avec l’équipe Dodge. Les 24 heures du Mans étaient l’apothéose de la saison: une équipe de 200 personnes et trois voitures s’y préparaient pendant sept mois. Ce n’était pas tant la mécanique qui me fascinait, mais plutôt le spectacle qui allait de pair. C’est la même chose pour le vin: j’ai étudié l’œnologie en Argentine, mais je suis plus intéressé par les viticulteurs et leurs vignobles que par la vinification proprement dite. Ma passion pour l’automobile n’a pas totalement disparu. J’ai une Porsche Carrera de 1984 dans mon garage, mais je ne trouve pas le temps de la conduire."

David Chicard: "Le premier fauteuil marquant que j’ai acquis est signé de l’architecte et designer Gerrit Rietveld (1888-1964). L’‘Utrecht’, conçu il y a près de 100 ans, est le symbole d’une période de révolution et d’expérimentation. © Alexander D'Hiet

Biographie d’un fauteuil Le fauteuil "Utrecht" ◆ Gerrit Rietveld a créé le fauteuil "Utrecht" en 1935, pour le grand magasin Metz & Co. à Amsterdam. Avec ses surpiqûres contrastées et son pied arrière manquant, c’est un numéro d’équilibriste graphique. ◆ Rietveld a donné à ce fauteuil le nom de sa ville natale, Utrecht. C’est là que se trouve la célèbre Schröderhuis. ◆ Cassina a acheté les droits et le réédite depuis 1988.