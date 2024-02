Invader, le "Banksy français" et le chouchou de l'élite parisienne

Ces mosaïques sont assemblées par lui et son équipe dans un atelier situé près de la Bastille. Le collage est effectué par le maître en personne, après le coucher du soleil: un jeu de cache-cache entre celui qui fut un punk et les patrouilles nocturnes de la police. "C’était un jeu, car personne ne prenait au sérieux une arrestation à Paris, contrairement aux États-Unis. Là, des 'vandal squads' spécialisées arrêtent les street artists qui, sans avocat, ne sont pas remis en liberté alors qu’ici, on se fait arrêter, on se retrouve en cellule, on passe devant un juge et on sort. C’est un peu comme la carte 'aller en prison' au Monopoly: juste une perte de temps et d’énergie", commente l’artiste.