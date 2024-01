Johan Creten | "Les gens préfèrent fixer un écran plutôt qu’interagir face à face"

Johan Creten présente son exposition "How to explain the sculptures to an influencer?" à Paris, et est invité d'honneur de l'édition Ceramic Brussels.

Selon vous, qui mériterait une chaire?

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

Pour mon exposition "How to explain the sculptures to an influencer?", je viens de réaliser un podcast sur Joseph Beuys (1921-1986). Le titre fait référence à la célèbre performance de Beuys "How to explain pictures to a dead hare?": cet artiste conceptuel allemand serait aujourd’hui un invité passionnant. Ses idées sur la sculpture sociale, l’engagement sociétal et l’écologie susciteraient un débat animé. Surtout si j’invitais quelques influenceurs, ainsi que l’artiste français Pierre Huyghe, un homme tourné vers l’avenir. L’un des thèmes que je souhaiterais aborder serait le suivant: comment pouvons-nous, en tant qu’artistes, survivre ou fonctionner dans un monde où les gens ont désormais une capacité d’attention maximale de 10 secondes?