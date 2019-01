Kanye West donne 10 millions à l'artiste James Turrell

Turrell travaille donc depuis plus de quarante ans à l’œuvre de sa vie: la transformation de l’ancienne chambre magmatique et du ventre du volcan en observatoire.

Il a demandé l’aide d’astronomes comme Edwin Krupp, le directeur de l’Observatoire Griffith à Los Angeles, pour voir où creuser les tunnels et les ouvertures afin qu’ils correspondent exactement aux trajectoires du soleil, de la lune et des étoiles.

Le tunnel qui relie la chambre ‘Sun Moon’ et le ‘Portail Oriental’ offre un spectacle magique. Il est construit de telle façon que tous les 6.797 jours, quand la lune est au point le plus méridional de son cycle, elle apparaisse au milieu du tunnel. Grâce au jeu du tunnel et des deux pièces avec ouverture sur le ciel, qui font office d'ingénieuses caméras obscures, la lumière se reflète sur un cercle de marbre blanc. La prochaine fois qu'il sera possible d'admirer ce spectacle, ce sera en 2025. " Je voulais créer des pièces qui fassent le lien entre les événements célestes et la lumière ".