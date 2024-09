Le samedi de Laure Decock, cofondatrice de RendezVous, le nouveau week-end d'art à Bruxelles

9h30 | "Il y a, chez Batch, deux petites marches qu'Adèle adore escalader, mais au bout d'une heure, elle a envie de sortir. Heureusement, la petite plaine de jeux Renier Chalon est à deux pas."

10h00 | "Si nous avons prévu de recevoir des amis, je fais les courses du dîner. J'aime organiser des événements, même privés, et soigner chaque détail. Mon job chez Axel Vervoordt a affiné cette passion: tout devait toujours être irréprochable. Je vais donc chez Scènes de Ménage, une boutique place Brugmann qui regorge d'objets pour l'art de la table. Et je vais acheter des bougies chez Gommers, une entreprise familiale fondée en 1863 et Fournisseur de la Cour."

11h30 | "Davide Capasso et moi avons travaillé ensemble à la galerie Almine Rech. Aujourd'hui, il est fleuriste: je passe chez lui pour prendre des fleurs avant de faire un saut chez Laurent Bouchat pour de nouveaux livres d'art."

12h00 | "Pendant la sieste d'Adèle, mon époux, Pieter, et moi faisons le point sur l'avancée de nos travaux de rénovation. Nous avons acheté un appartement à Saint-Gilles. Comme il est architecte, il supervise la majorité des travaux, mais nous prenons ensemble les décisions pour les choix importants, comme le carrelage."

14h00 | "C'est l'heure de luncher. Je prépare quelque chose avec les produits achetés le matin même ou je prends du pain chez Mains."

15h00 | "Pour RendezVous, Evelyn et moi nous retrouvons pour faire le tour des galeries. C'est un plaisir: nous sommes amies depuis des années. Nous déposons des flyers chez Lodovico Corsini, Damien & The Love Guru et Rodolphe Janssen. Adèle nous accompagne: le monde de l'art est aussi international qu'intime."

19h00 | "Si nous n'avons pas de baby-sitter, nous invitons des amis à la maison. L'astuce consiste à choisir un plat qui demande peu de préparation. Nos favoris? Une salade Caesar raffinée avec un poulet rôti au four et au dessert, une boule de glace vanille avec un trait d'huile d'olive et une pincée de sel."

22h00 | "Sortie en ville. Je commence par prendre un verre dans un café comme le Midpoint avant de faire un tour dans le centre. Depuis que je suis devenue maman, je tiens à ce que mes sorties en vaillent la peine: je vais danser ou faire un karaoké au Saint Plon."