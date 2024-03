Le samedi de l'illustratrice britannique Katie Tomlinson

10h45 – "Je suis une vraie ‘breakfast girl’. Je mange des œufs, des épinards et de l’avocat. Ou je vais chercher une pâtisserie ou un croissant chez Bakker Aldo. Les calories que j’ai perdues à la salle de sport sont vite récupérées!"

11h00 – "Comme mon chéri est DJ, nous écoutons des vinyles et profitons de notre matinée. Il est fan de house et de dub britannique des années 90. Heureusement, notre voisin fabrique des amplis et ne voit pas d’inconvénient à ce que les murs vibrent sous l’effet des lignes de basse."

© Alexander D'Hiet

11h30 – "J’aime me balader jusqu’à un endroit où je peux m’installer pour dessiner, dans le quartier chinois ou dans un café. C’est mon moment ludique. Je croque les personnes assises là, ou les passants. Peu importe le résultat: dessiner m’apaise. Je suis du genre à avoir tendance à trop réfléchir, surtout le week-end, quand j’ai un peu plus de temps. J’écoute NTS Radio, une station britannique à la programmation très éclectique."

14h00 – "J’aime bien prendre mon lunch chez Rush Rush. C’est aussi un bon endroit pour dessiner: une maison de maître avec des poutres en bois, de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui baignent l’espace de lumière naturelle."

17h00 – "Il est temps d’aller retrouver des amis, car en semaine je travaille souvent seule. J’aime aussi aborder de parfaits inconnus. Les Anglais sont très chaleureux à la première rencontre, mais il est souvent difficile de tisser des liens plus étroits. En Belgique, c’est l’inverse: il est difficile de briser la glace, mais avec le temps, on se rend compte qu’on s’est fait des amis pour la vie. Un bon pote tient l’Amber Bottle Shop, une boutique de vins du quartier Zuid. Ou je vais au Red White, où des musiciens se produisent régulièrement."

18h30 – "Je dois rentrer pour nourrir Raf. Je passe chez Apo’s, un bar à ramen à deux pas de chez moi tenu par une Japonaise et son fils. Ils ont une cuisine ouverte, un lieu idéal pour dessiner! (rires) Cela dit, je peux aussi me laisser tenter par un bon morceau de pizza."

21h00 – "C’est l’heure d’aller danser. Mon chéri connaît tous les endroits où il se passe quelque chose de chouette. Le centre de jeunesse Het Bos, sur Eilandje, offre une programmation intéressante. Parfois, nous allons à Bruxelles."

2h00 – "Je me prépare une infusion au gingembre frais ou un thé Yogi, pour me relaxer. Je souhaite bonne nuit à Raf et nous allons nous coucher."

2h30 –"La chambre est réservée au sommeil et aux ‘bedroom activities’ (rires). Nous avons choisi d’en bannir la télé et tentons d’y limiter l’usage des appareils électroniques. J’ai une application, Sleep Cycle, qui me rappelle d’éteindre mon smartphone, c’est très pratique. Je m’endors toujours avec un ‘bruit brun’, une sorte de bourdonnement similaire au bruit blanc, mais plus doux. C’est la garantie d’un bon sommeil."