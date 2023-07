Les rendez-vous culturels de l'été à Knokke

Michel Haspeslagh a quitté son poste chez Ardo, la multinationale familiale de légumes surgelés, pour lancer la galerie d’art nomade Yes But No. Fin avril, celle-ci a pris ses quartiers à Knokke. L'occasion d'un tour d'horizon des différents rendez-vous artistiques et culturels qui animeront la ville côtière cet été.