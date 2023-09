Marina Abramović | "Les vêtements reflètent ce qu’on fait dans la vie"

Marina Abramović et l’artiste Tehching Hsieh lors de «The Artist Is Present» au Moma de New York, 2010. © Getty Images

Lire aussi Les femmes âgées s'imposent sur le devant de la scène

Vous ne laissez rien traîner ici...

"J’aime bien que ce soit rangé. Je n’étais pas repassée par la maison depuis deux mois. J’ai même ouvert des cartes de vœux à mon retour, avant-hier. Je suis partie en Thaïlande, puis je suis passée par Essen, en Allemagne, où j’enseigne à l’Académie des Arts dans le cadre de la nouvelle chaire Pina Bausch. Ensuite, je suis allée à Londres pour préparer une grande exposition qui ouvrira le 23 septembre à la Royal Academy of Arts. En 250 ans, aucune femme n’a jamais été exposée seule dans la salle principale du musée. J’ai tellement à faire. Ma vie est dingue. Je n’ai le temps de rien. Même pour moi qui suis habituée à en faire beaucoup, c’est trop."

On ne voit pas de vêtements.

"Pourtant, j’en ai tellement. Vous savez, ma mère était très attachée à l’étiquette. La façon dont on mangeait le poisson, par exemple, était très importante pour elle. Mais la façon dont on s’habillait aussi."

Votre mère était belle, selon vous?

"Elle me faisait trop peur pour que je la trouve belle. Les gens la craignaient. C’est pour ça que je ne me suis jamais considérée comme féministe, parce que je n’ai jamais eu peur de personne en dehors d’elle. Finalement, elle m’a appris que je pouvais avoir ce que je voulais sans avoir besoin d’être en compétition avec les hommes. J’ai toujours obtenu ce que je désirais parce que j’ai mis mon âme en jeu.

Les féministes disent qu’on n’est pas traitées comme les hommes et veulent obtenir les mêmes droits. J’ai toujours été traitée comme un homme. Je n’ai pas à prouver que les femmes ne sont pas faibles et fragiles. Ma mère était dans la réussite et l’opposition. Elle me réveillait au milieu de la nuit si mon sommeil était trop agité et que mon lit était en bazar. En pleine nuit, je devais me lever et refaire mon lit correctement, et ensuite je pouvais me rendormir. Aujourd’hui, à l’hôtel, j’ouvre le lit, je m’allonge, je remets la couette, et personne ne peut affirmer que j’ai dormi là. J’ai été entraînée."

"Toute ma vie j’ai préféré les choses immatérielles, je n’aime rien d’autre." Marina Abramović

"La Maison avec vue sur l'océan", 2002. © Attilio Maranzano / Courtesy of the Marina Abramović Archives

Enfant, que portiez-vous?

"C’était un désastre (rires). Je suis née en 1946 à Belgrade, juste après la Seconde Guerre mondiale. J’étais prématurée et j’ai été en couveuse. Ma mère m’a tout de suite confiée à ma grand-mère, qui s’est occupée de moi jusqu’à mes 6 ans. Elle était très pieuse. Mes deux parents étaient tellement investis dans leur carrière politique que je les voyais rarement. Je les retrouvais parfois le week-end. Ils m’offraient souvent des cadeaux que je n’aimais pas, comme des poupées. Moi, j’aimais les fantômes. J’étais une enfant étrange. Toute ma vie j’ai préféré les choses immatérielles, je n’aime rien d’autre.

Mon frère est né quand j’avais 6 ans, et je suis retournée dans ma famille. Ma relation avec mon père et ma mère était très violente. Eux se battaient, ne parlaient pas. Ma mère ne m’embrassait jamais. À Noël et pour mes anniversaires, j’avais un pyjama en flanelle trois tailles au-dessus, avec des canards affreux. On avait une vie confortable, bourgeoise, mais pas heureuse. Quand je voulais aller au théâtre, prendre des leçons de piano ou d’anglais, avoir des livres ou peindre, c’était toujours possible. Les vêtements, en revanche, m’étaient interdits. Je n’avais jamais ce que je voulais. À cette époque, les jupons étaient très à la mode. Mais ma mère refusait de m’en acheter, elle trouvait ça ridicule. Alors, je portais dix jupes les unes sur les autres pour les imiter, mais on les voyait dépasser. C’était très vilain et on se moquait de moi, c’était terrible. J’étais horrible et malheureuse. Je me sentais misérable. Je me faisais des vêtements avec des rideaux, littéralement: chez ma grand-mère, il y avait un rideau en velours bleu et gris dans lequel je me suis fait une robe.

L’allure comptait beaucoup pour ma mère. Chaque année, elle recevait de Paris un livre avec des modèles de couture. Elle se faisait faire une robe tous les ans pour ses conférences. C’était une personnalité publique, elle était directrice du musée de la Révolution et elle participait à de grands événements politiques. Elle portait toujours des tailleurs, une jupe sous le genou, une veste à double boutonnage, avec une broche, mais jamais trop brillante. Elle était toujours "comme il faut" (en français dans le texte, ndlr). Je n’ai jamais vu ma mère dans une tenue décontractée, en jeans ou en pantalon, jamais."

"Nu avec squelette", 2005. © Courtesy of the Marina Abramović Archives / © Marina Abramović

La façon dont vous étiez habillée était importante pour vous?

"Je voulais être belle, mais je me sentais horrible. J’avais un visage d’enfant avec un grand nez et des pieds plats. Je portais donc des chaussures orthopédiques. À l’arrière de mes chaussures qui étaient déjà très laides, ma mère avait fait poser des fers. Je faisais autant de bruit qu’un cheval. Toute ma vie, je me suis sentie comme le vilain petit canard. J’ai d’ailleurs développé une passion pour le livre de Hans Christian Andersen. Je fais de la performance pour me trouver forte."

Quand avez-vous quitté le bloc de l’Est?

"À 29 ans. Je me suis enfuie, vraiment. Je n’ai pris que mes négatifs et rien d’autre, aucun vêtement. J’avais enfin un espace pour vivre en partant. Ma mère s’est rendue à la police et a déclaré que je m’étais échappée. Le policier a demandé: 'Mais, quel âge a-t-elle? – 29 ans', a répondu ma mère. 'Camarade Abramović, nous avons des choses plus importantes à faire, il est temps que vous la laissiez partir.' Je suis partie et j’ai commencé à vivre en sabots, comme les Allemands. Je me tricotais des pulls en laine. Je me suis retrouvée en Sardaigne, on s’occupait des chèvres le matin. On faisait du pecorino. On ne gagnait pas d’argent, mais on avait de quoi manger. Vous savez qu’il existe 55 livres à mon sujet? Plus ou moins épais.

Quand avez-vous porté des vêtements de créateur pour la première fois?

"La première fois, c’était ceux de Yohji Yamamoto en 1989 à Paris. J’étais venue pour une grande exposition qui a ouvert au Centre Pompidou en 1990. C’était la première fois qu’on montrait mon travail. Ça a eu lieu juste après ma performance sur la Muraille de Chine (en 1988 elle avait réalisé une dernière performance avec Ulay, son compagnon, tous deux partaient d’une extrémité de la Grande Muraille et finissaient par se rejoindre, ndlr). Je n’avais pas un rond. Les vêtements que je portais étaient toujours empruntés et vraiment pas chers.

Quand l’exposition a commencé, on m’a donné une liste de choses à faire et on m’a demandé: 'Que comptez-vous porter?' Personne ne m’avait jamais demandé ça. J’ai juste répondu: 'Je suis une artiste, je vis dans une voiture' – on a dormi dans une voiture pendant cinq ans avec Ulay, en allant d’une station-service à une autre. Ils m’ont apporté une robe de Yamamoto. Je suis allée à la boutique et je me souviens des chemises et des pantalons déconstruits. J’ai encore ces pièces. Un jour, Issey Miyake a dit quelque chose qui m’est resté en mémoire. Quelqu’un lui avait demandé: 'Pourquoi vos vêtements sont-ils si amples?' Il a eu cette réponse magique: 'Parce que je veux qu’entre mes vêtements et le corps, il y ait de la place pour que l’esprit vive.'"

"Je n’ai pas bu une goutte d’alcool de ma vie, je me suis couchée tôt et je n’ai jamais consommé de drogues. Je suis le type même de la femme ennuyeuse: travail de dingue et vie monotone." Marina Abramović

Une image prise pendant la soirée d’ouverture de "The Artist is Present" en 2010. © Getty Images

Vous avez aussi vécu à Berlin. Vous vous habilliez de la même façon qu’à Paris?

'"Je portais la même robe, avec un rouge à lèvres très rouge et de hauts talons, pour aller acheter mon pain et faire les courses. Dans la rue, je m’habillais comme si j’allais à mon vernissage. À Berlin Est, les gens me regardaient comme si j’étais une rich bitch, une collectionneuse fortunée à qui ils allaient essayer de vendre leur travail. Personne ne s’habillait comme ça. Tout le monde portait des habits déchirés, des jeans, des vestes, des chaînes et des blousons en cuir. Ça a été un grand choc pour les gens qui me croisaient. À partir de ce moment-là, je me suis de plus en plus intéressée à la mode et à ce qu’elle signifiait, à ce que faisaient des marques originales comme Margiela ou Comme des Garçons."

Vous êtes proche du créateur Riccardo Tisci, notamment passé chez Givenchy et Burberry. Quelle est votre relation?

"Riccardo est très important pour moi. Avec lui, c’est: 'Je suis l’art et tu es la mode, alors suck my tits.' Ce qui est très difficile, car il est gay, mais il l’a presque fait pour une photo.

Lire aussi Une expérience culinaire et artistique unique dans le sable

Comment vous êtes-vous rencontrés?