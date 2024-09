Nos conseils pour ce week-end à Bruxelles | Un festival et une nouvelle expo

À visiter ce samedi: Laure Decock, cofondatrice de RendezVous, le nouveau week-end d'art à Bruxelles, conseille son podcast, son festival et son exposition préférés à Bruxelles.

1 | Woodblocks Festival 2024

2 | Thu-Van Thran

3 | "Death of an Artist"

"Mon podcast du moment, 'Death of an Artist', de la curatrice Helen Molesworth, est consacré à la mort de l'artiste Ana Mendieta et au rôle de son époux, l'artiste Carl Andre."