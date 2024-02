Quentin Grosjean | "Je fais le tour d’une exposition en 20 minutes"

Le marchand d’art Quentin Grosjean nous parle de ce qui le fait se lever de son rocking-chair de George Nakashima: un but de l’Union, la lecture hyperactive et les montres de Gérald Charles Genta.

Quelle est la chaise de votre vie?

Ce rocking-chair du designer américain George Nakashima (1905-1990). La tante de mon père possédait un simple rocking-chair où, enfant, j’aimais me balancer. Ma mère, collectionneuse d’art, adorait le travail de Nakashima. Il y a sept ans environ, j’ai vu ce rocking-chair chez Cornette de Saint Cyr et je l’ai acheté sans hésiter. Le style de Nakashima, intemporel et d’une qualité exceptionnelle, se prête aussi bien à un loft moderne qu’à une ferme rustique.

Savez-vous rester assis?

Non, d’où ma préférence pour ce rocking-chair: il n’y a que lui qui me permet de lire tranquillement tout en restant en mouvement. Je ne suis pas du genre cérébral, qui peut passer des heures à contempler une œuvre d’art. En général, je fais le tour d’une exposition en 20 minutes, même s’il s’agit d’une rétrospective de Rothko. Je suis hyperactif et je dévore la vie à pleines dents et avec gourmandise, toujours en quête de nouvelles aventures.