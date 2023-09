Un samedi avec le chorégraphe de Madonna, Sidi Larbi Cherkaoui

Le chorégraphe a dirigé la compagnie de ballet de l'Opera Ballet Vlaanderen jusqu'en 2022, a collaboré aux films "Girl" et "Rebel" et travaille avec Beyoncé et Madonna. Le lendemain de l'interview, il repartira à Rome, puis passera une semaine à New York. "Je vis entre deux chaises. Enfant, en tant que fils d'un père marocain et d'une mère belge, je me sentais entre deux mondes. Ça m'a appris à me sentir chez moi partout."