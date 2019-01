Vu à la Brafa

Ce samedi 26 janvier, la Brafa, l’événement annuel du monde de l’art et de l’antiquité de Bruxelles, ouvre ses portes. Découvrez nos favoris.

133 galeries. Plus d’un millier d’œuvres présentés. Oui, il y a trop à voir pour tout voir alors découvrez nos favoris en un coup d’œil.

Invités d’honneur: Gilbert & George

Gilbert Prousch et George Passmore se sont rencontrés pendant leurs études à la célèbre Saint Martin’s School of Art de Londres. Depuis, ils sont inséparables et leur duo doit être envisagé comme un artiste unique.