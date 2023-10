À Bruxelles, l'Hôtel Continental laisse place à la créativité

L’Hôtel Continental de Bruxelles a un passé mouvementé. Après avoir ouvert ses portes en 1880, il est devenu une brasserie, un garage Renault et une banque avant d’accueillir les bureaux de la Ville de Bruxelles. Mais depuis la fin de l’année 2022, le bâtiment à l’angle du boulevard Émile Jacqmain et de la place De Brouckère était inoccupé.

Début octobre, cet immeuble de style éclectique a rouvert ses portes. Il accueille un marché d’artistes et artisans, un bar, une terrasse et un espace de co-working.

Soixante esprits créatifs - créateurs, joaillers, peintres, tatoueurs et même artistes spécialisés dans les bijoux dentaires Swarovski - y ont installé leur atelier-boutique. Petite sélection: la marque de maille Herd, la boutique vintage Land of Collectors, les cartes postales d’À l’autre bout du timbre, l’artiste du tatouage Ymma Tattoo, la marque de mode Ataman Label et le joailler Boucle d’or.