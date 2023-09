Alexander Vantournhout | Chorégraphe et adepte de la "tenségrité"

Le chorégraphe Alexander Vantournhout nous parle de ce qui le fait se lever de son tabouret "Tensegrity".

Alexander Vantournhout (34 ans) Chorégraphe et danseur.

Fondateur de la compagnie de danse Not Standing.

Artiste en résidence au Centre des Arts Viernulvier à Gand.

Quelle est la chaise de votre vie?

"Ma chaise préférée est un tabouret 'Tensegrity' que j'ai fabriqué moi-même, et qui combine des éléments statiques et flexibles qui se maintiennent mutuellement en équilibre. Un peu comme les muscles, les ligaments et les os du corps humain. Il m'a inspiré la devise de mon nouveau studio de danse: 'Individuellement en déséquilibre, ensemble en équilibre'. Le design du tabouret présente un réseau complexe de forces de traction et de compression que l'on retrouve également dans la société. Récemment, je me suis aussi mis à concevoir des structures 'tensiles', qui se maintiennent en équilibre grâce à la tension, comme les ponts suspendus. J'espère que ces sculptures seront un jour présentées au public, parallèlement à mes performances de danse, bien sûr."

Qu'est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

"La série 'Tchernobyl'. Quand je la regarde, je me demande toujours pourquoi il n'y en a pas plus de ce genre. Je pourrais aussi répondre ChatGPT. Bien sûr, cette application d'intelligence artificielle permet de gagner du temps, mais, pour moi, cela ne peut se faire qu'à une seule condition: consacrer ce temps ainsi gagné à sa famille, ses collègues ou ses amis. J'aime aussi la philosophie de 'Yogi Tea': les maximes inscrites sur les sachets de thé sont parfois hilarantes, mais il arrive qu'elles se transforment en prophéties auto-réalisatrices qui se réalisent à condition d'y croire."

Alexander Vantournhout est le fondateur de la compagnie de danse Not Standing. © Alexander D'Hiet

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"Sans hésiter, je commencerais par inviter Stromae. J'aimerais passer une soirée avec lui rue de Flandre à Bruxelles, et d'aller boire un dernier verre au Daringman. Je lui apporterais mon soutien et nous discuterions de la vie d'artiste, du processus créatif et des fois où l'on se lance à la rencontre du public. Sinon, je ne dirais pas non à un dîner avec Vincent Kompany. En tant que chorégraphe, je me consacre à la recherche sur le mouvement et les structures spatiales. Je suis particulièrement intéressé par la manière dont cette expertise pourrait être appliquée au foot moderne. La façon de jouer d'équipes comme Manchester City et Brighton & Hove Albion FC fait partie des 'œuvres d'art du mouvement' les plus impressionnantes."

Qu'est-ce qui vous a fait tomber de votre chaise récemment?