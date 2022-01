Bienvenue dans l'appartement avec galerie privée de Bernard Cats

Le salon de Bernard Cats, qui fait face au feu ouvert et à un ensemble de petites toiles "Birds" de Ross Bleckner, est entièrement occupé par le canapé "On the Rocks" de Francesco Binfaré du label Edra.

Dans son appartement bruxellois, le galeriste Bernard Cats cultive l’art du dialogue entre les œuvres qui l’entourent, créant ainsi des connivences entre la peinture contemporaine et les arts premiers africains.

Les amateurs d’art contemporain connaissent le nom de Bernard Cats. Pour être plus précis, ils ne l’ont pas oublié. Car, depuis plus de dix ans, l’homme qui tenait une galerie à Bruxelles et à Knokke, qui participait chaque année à Art Basel ou à la FIAC, s’est fait discret, se consacrant à deux de ses passions, la musique classique et le golf, sans pour autant abandonner ses premières amours.

"Je vis dans les branches qui encadrent totalement cet appartement." Bernard Cats Galeriste

En 2010, Cats choisit d’emménager dans un immeuble de l’architecte moderniste belge Sta Jasinski, construit dans la foulée et dans le style de l’Expo 1958. Jasinski n’est pas un inconnu non plus. Au début de sa carrière, en 1927, on le trouve associé à Henri Van de Velde pour la maison Cohen située avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, aujourd’hui siège de l’ambassade d’Autriche. Jasinski remporte aussi le concours du futur aéroport de Deurne, achevé pour l’exposition internationale d’Anvers en 1930.

Vue en plein écran ©Jean-Pierre Gabriel

Deux appartements, une galerie

"Que j’entre dans l’appartement ou que j’en sorte, je ne puis m’empêcher de porter le regard sur ce monde que je me suis construit." En effet, en poussant la porte de l’univers de Bernard Cats, le regard a le choix entre une peinture d’Olivier Mosset qui se reflète dans un miroir de Michelangelo Pistoletto et, dans le living, un tableau de Josef Albers en dialogue avec une sculpture Baoulé.

Vue en plein écran Bernard Cats a acheté sa première œuvre d’art à 15 ans: une aquarelle de Rik Wouters, "Femme nue dans les bois". ©Jean-Pierre Gabriel

"J’ai d’abord acquis cet espace de 200 m², baigné d’une lumière diffuse, celle qui filtre du cordon d’arbres qui nous entoure. Je vis dans les branches qui encadrent l’appartement. En été, leurs frondaisons offrent une fraîcheur très agréable. C’est aussi ce rapport extérieur-intérieur qui m’a séduit. D’où la présence sur la terrasse de ce lièvre, un bronze de Donald Baechler."

Bernard Cats a eu ensuite l’opportunité d’adosser l’appartement voisin au sien, ce qui lui a permis de réaliser un rêve: créer une galerie privée où entreposer quelques œuvres qui lui tiennent à cœur. Une percée étroite a été réalisée, ce qui crée une perspective et focalise le regard sur une œuvre donnée, qui change régulièrement. "Elle peut rester exposée une semaine ou trois mois: pendant ce temps-là je vis pleinement avec le tableau en question."

Pont de l’Alma

Bernard Cats s’intéresse très tôt à la peinture. En 1970, à 15 ans, il acquiert sa première œuvre, une aquarelle de Rik Wouters, intitulée "Femme nue en forêt". Trois ans plus tard, il passe une semaine à Paris et visite les musées. "À cette époque, Beaubourg n’existait pas, mais il y avait une petite merveille: le musée d’Art moderne de la ville de Paris, situé entre la place Saint-Sulpice et le pont de l’Alma. J’y suis allé presque tous les jours. C’est là que j’ai tout appris. Tout était là: les Picasso et Braque cubistes, les Fernand Léger."

Aujourd’hui, parmi les musées qui l’ont marqué, il épingle le Metropolitan de New York. "La peinture américaine m’a très tôt intéressé, à l’image de ‘Number One’ que Jackson Pollock peint en 1949 et qui se trouve au MOCA de Los Angeles. Mais il n’est pas nécessaire d’aller si loin pour s’émerveiller: dans nos musées royaux des Beaux-Arts, on peut admirer des chefs-d’œuvre comme ‘Le pape aux hiboux’ de Francis Bacon ou ‘Der trancespieler’ d'Oskar Kokosschka. Si toutefois il ne fallait retenir qu’un seul lieu et une seule œuvre, ce serait le Kunstmuseum de Bâle et ‘Les deux frères’, une huile sur toile du jeune Picasso (1906): le grand frère a peut-être 10 ans et le petit s’accroche sur son dos, les yeux clos."

Vue en plein écran ©Jean-Pierre Gabriel

La passion pour l’art contemporain se traduit également dans les choix professionnels de Bernard Cats. À ses débuts, vers 1985, il se focalise sur les maîtres des années ’50: Dubuffet, Tapiès, Fontana, Henri Michaux, Christian Dotremont... C’est au début des années 2000 que l’art abstrait américain devient son thème majeur.

"Il y a une constante dans mon parcours: j’ai toujours été intéressé par des artistes délaissés." Bernard Cats Galeriste

"J’ai pu acquérir des œuvres de Josef Albers, Frank Stella, Morris Louis, Tom Wesselmann. Il y a cependant une constante dans mon parcours: je me suis toujours intéressé à des artistes délaissés par le marché à un moment donné, même si leur notoriété était établie. Il suffit de penser au désamour qu’a connu Andy Warhol dans les années 1980. Je me souviens du ‘Thesis’ de Jean-Michel Basquiat (1983). Quand je l’ai exposé à la FIAC, personne n’en voulait." Cette même démarche l’anime aujourd’hui encore, celle qui consiste à suivre son chemin, pas celui de la mode, de ce qu’il faut acheter. Car pour Bernard Cats: "Tout ce qui est à la mode se démode."

Même procédé à chaque fois

Avant de détailler ce qui n’est pas une collection, on peut décrire brièvement cet intérieur sobre. Outre la galerie, le living peut être séquencé en trois espaces. À côté de la cuisine, la salle à manger est composée d’une table d’Eero Saarinen surplombée de la célèbre lampe "Arco" des frères Achille et Pier Giacomo Castiglioni. Le salon, qui fait face au feu ouvert et à un ensemble de petites toiles "Birds" de Ross Bleckner, est entièrement occupé par le canapé "On the Rocks" de Francesco Binfaré du label Edra. À ses côtés, on remarquera la lampe sur pied "Pinocchio", dessinée en 1954 par le designer hollandais H. Th. J.A. Busquet et produite par Hala.

Vue en plein écran ©Jean-Pierre Gabriel

L’espace de travail est peu imposant, mais le bureau appartient à l’histoire du mobilier en Belgique puisqu’il faisait partie de l’ameublement dessiné pour l’ex-banque Bruxelles Lambert par Gordon Bunschaft, l’architecte américain à qui l’on doit le bâtiment de l’avenue Marnix à Bruxelles. À l’arrière de celui-ci est accrochée la plus récente acquisition du propriétaire des lieux, une toile de Friedel Dzubas. "Une œuvre qui arrive chez moi, c’est un petit événement. J’ai eu la chance de repérer ce fabuleux tableau. Je procède toujours de la même manière. Je me documente énormément. Pour Djubas, il y a le livre publié chez Skira. C’est alors que j’analyse l’ensemble de la production pour déceler ce qui est marquant, ce qui possède la force d’attraction qui ne s’explique pas. C’est cela leur mystère, quelque chose qui vous dépasse."

"J’ai procédé de même pour Jules Olitski, dont le tableau se trouve dans la galerie, en dialogue avec un bouclier de Tanzanie. Pour nombre d’entre eux, ces artistes américains font partie du mouvement des Color Field Painting (autrement dit, la peinture en champs de couleur) qui s'est surtout développé dans les années ‘60." Il s’intéresse aussi à la sculpture moderne, il cite des incontournables comme Henri Moore, Giacometti, Calder.

"À la différence de la sculpture, ces œuvres d’art premier dégagent une vie, une histoire." Bernard Cats Galeriste

Mais, dans son intérieur, ses préférences vont aux arts premiers, à ces statuettes d’Afrique qu’il combine avec l’art contemporain comme, sur une commode de Florence Knoll, le tableau "Shield" de Ross Belckner associé à un reliquaire Kota. Ou encore, pour répondre aux oiseaux du même Bleckner, l’antilope Cywara, un masque rituel cimier (porté sur la tête) de la culture Bambara, au Mali.