Dernier (r)appel pour "Concerto" au Barbé Urbain Gallery

Depuis son apprentissage chez un ébéniste, Pauwaert est obsédé par la force cinétique, la mécanique et la violence. En même temps, ses sculptures agressives exercent une irrésistible attraction. À l’instar des machines de Jean Tinguely ou des "Tirs" de Niki de Saint Phalle, son travail oscille entre destruction et création. Le summum de la fantaisie: Pauwaert a remplacé la porte de la galerie par un mur en béton et des sacs de sable. Ou l’art vu comme zone de guerre.

"Concerto for Two Cannons, a Saw, an Anvil and some Hammers": jusqu’au 11/7 chez Barbé Urbain Gallery. Penitentenstraat 29 à Gand. www.barbe-urbain.com