Dernier (r)appel pour Rosas au Louvre-Lens

C’est le moment ou jamais! Plus que deux week-ends de danse et d’histoire en compagnie de Rosas au Louvre-Lens.

Elle est présentée dans la Galerie du temps (3.000m² et 120 mètres de long), conçue par l’agence d’architecture Sanaa. Les prêts du Louvre et du Musée du Quai Branly à Paris y sont exposés par ordre chronologique, comme une promenade au fil de l’histoire.

Ces œuvres d’art ne sont pas accrochées, car les murs sont couverts d’aluminium sur lequel se reflètent à la fois la civilisation et sa propre image. On déambule ainsi entre des chefs-d’œuvre que l’on peut admirer des deux côtés et, à chaque pas, on peut envisager l’humanité et ses expressions artistiques, ainsi que leur évolution vers une destination incertaine.