Lara Gasparotto: "Enfant, je tombais régulièrement de ma chaise"

Quelle est la chaise de votre vie? "La chaise en aluminium conçue et réalisée par mon ami Brice Dreessen lorsqu’il était étudiant. À Liège, Brice dirige un atelier de métallurgie qui collabore avec des artistes tels qu'Aline Bouvy ou Sarah & Charles. Il travaille également avec la galerie bruxelloise Maniera ainsi qu’avec de nombreux architectes. Je suis très fière de lui: il se donne à fond, il fait du bon travail et il est très talentueux."

Qui aurait sa place du dîner de vos rêves? "En premier lieu, ma famille et mes amis, mais aussi Bill Murray, l’acteur américain qui a joué dans neuf films de Wes Anderson, dont son dernier long métrage, 'The French Dispatch'. J’inviterais également Werner Herzog, l’Allemand qui a réalisé des opéras et des films tels que 'Woyzeck' et 'Grizzly Man'. Et aussi la journaliste d’investigation et écrivaine biélorusse Svetlana Alexeyevich, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2015. Je peux imaginer que ce serait une soirée intense avec des discussions animées, mais, grâce à Bill Murray, elle serait aussi très divertissante."