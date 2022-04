Vince "Vexx" Okerman est devenu une star de YouTube à l’adolescence, quand son doodle-art coloré et ses vidéos flashy lui ont permis de réunir 3 millions d’abonnés. Le Bruxellois est aujourd’hui passé aux choses sérieuses grâce à ses projets NFT et à une collaboration avec Gucci et Porsche.