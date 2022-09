Le samedi de Laura de Coninck: "Toute ma journée est une suite de guilty pleasures"

Le samedi de Laura de Coninck, la créatrice du premier parfum de la marque Hedgren: faire la grasse matinée, jouer les "soccer moms" et s'éterniser à table.

Laura de Coninck (42 ans) Journaliste beauté

Cet automne, la marque belge de sacs et de travelwear Hedgren lance son premier parfum. Pour celui-ci, elle a fait appel au nez de Laura de Coninck (42 ans). Bon sang ne saurait mentir: après une maîtrise à Sint Lucas Anvers décrochée en 2001, la fille du journaliste et poète Herman de Coninck (1944-1997) est devenue artiste plasticienne, journaliste et illustratrice. Vingt ans plus tard, elle a été la première diplômée de la Hogeschool PXL dans la section "olfactory art" de Peter De Cupere et elle a fait un stage dans la célèbre maison Givaudan à Paris, ville où elle adore se balader.

"Un nez classique trouve une formule et, une heure plus tard, un échantillon sort du labo. Un artiste olfactif raconte des histoires avec des senteurs", explique Laura de Coninck. Le flacon de Hedgren Eau de Parfum est orné d’une de ses peintures. Elle a également collaboré à une vidéo. Et elle est le visage de la marque. "Participer à la conception d’un beau projet de A à Z, c’est le rêve!", sourit-elle.

Le samedi, lorsqu'elle peint dans son atelier, "seule l’odeur de la bonne cuisine" l'en fait sortir, avoue Laura de Coninck.

10h30 – "Un samedi classique commence par une bonne grasse matinée. J’adore rester longtemps au lit. En général, Thomas va acheter des croissants, des pistolets et beaucoup de garnitures. Il me demande également ce que nous allons manger le soir et, ensuite, il va au marché, chez le boucher et chez l’épicier asiatique où il trouve des feuilles de combava thaï et des produits japonais. Il est très attentif à ce que nous mangeons. Pendant ce temps, je prépare du thé et du café. Ensuite, nous prenons le petit déjeuner en famille. Les enfants aussi sont en pyjama."

11h15 – "J’emmène notre fils de douze ans au terrain de foot du club 'Ik Dien' à Edegem. Jouer la 'soccer mom' va totalement à l'encontre de mon samedi idéal, mais j’y suis actuellement condamnée."

14h00 – "Chien, compagnon, enfants et moi: tout le monde va au Vogeltjesmarkt, où nous retrouvons des amis. Ensemble, nous allons chez Barnini ou, s’il fait beau, nous emportons un café dans le parc de la ville. Les garçons jouent au foot tandis que nous papotons. Ça peut durer tout l’après-midi. Je suis accro au chocolat et aux pâtisseries et j’adore le bon café. Ma journée entière est une succession de plaisirs coupables. Je suis consciente de ma finitude et c’est pour ça que je croque la vie à pleines dents."

16h00 – "Quand j’en ai le courage, je fais deux tours du parc en courant. Il m’arrive aussi de m’enfermer dans mon atelier toute la journée. C’est aussi là que se trouve mon laboratoire de parfums, un magnifique 'perfumers desk' plein de matières premières. Je passe environ la moitié de mes samedis à peindre. Je ne suis alors pas très accessible et je ne descends qu’attirée par l’odeur de la bonne cuisine."

Vue en plein écran Hedgren Eau de Parfum, le premier parfum du label belge de sacs et de bagages Hedgren, a été créé par Laura de Coninck. ©Lisa Van Biesen

18h00 – "Nos enfants ont choisi de super amis: nous nous entendons bien avec les parents. Lorsqu’il fait beau, nous organisons un barbecue. Thomas cuisine très bien. Il est photographe, mais depuis la pandémie, il travaille dans l’enseignement artistique et s’occupe des enfants."

20h00 – "Manger, c’est plus que se nourrir. Le repas en tant que tel est également vital. Nous passons des heures à parler de petites et grandes choses, de l’évaluation des vacances à l’éducation des enfants."

22h00 – "Comme d’habitude, le film que nous allons regarder fait l’objet d’une discussion. Nous avons trouvé un consensus dans les films 'Kingsman', 'Uncharted' et la série 'Lupin'. Ma série préférée est 'Unorthodox'."

01h00 – "La peinture est une passion et l’écriture, plutôt un travail. J’ai toujours peur de rater quelque chose; il y a trop peu d’heures dans une journée. Mon père remédiait à ce problème en travaillant la nuit, ce que je fais de temps en temps, moi aussi."