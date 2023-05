Lotte Verstaen | La plus jeune des candidats belges au concours Reine Elisabeth

10h30 | "Je lis un magazine ou un livre. J’ai presque terminé 'Beautiful World, Where are You' de Sally Rooney et 'Vivre avec Picasso' de Françoise Gilot sera mon prochain livre. Je viens de rentrer de Cologne et je suis à la maison, chez mes parents à Tielt. J’ai hâte d’avoir mon chez-moi, peut-être à Bruxelles ou à Anvers: j’hésite. Je travaille en tant qu’indépendante pour La Monnaie, mais aussi pour l’Opera Ballet Vlaanderen."

12h30 | "Lunch en famille. J’aime cuisiner, mais c’est en général mon père qui s’en charge. Pendant la semaine, mes deux sœurs vivent en kot: Antje étudie le Writing for Performance à l’Institut Lemmens à Louvain et Kato est technicienne de la mode et suit une formation d’orfèvre."

14h00 | "Comme mes amis sont dispersés dans toute l’Europe, nous ne pouvons pas nous voir facilement. Avec ma famille, je fais une balade dans le Bulskampveld ou dans les bois. Lorsque j’ai des répétitions, ça se passe en ville. Ensuite, je vais boire un chai latte. Après une représentation, quand je suis encore sous adrénaline, j’aime aller me détendre dans un café. À Bruxelles, mes favoris sont le Kafei Dansaert et De Markten. À Cologne, je vivais dans le 'Belgisches Viertel', un quartier où se trouvent les meilleurs cafés et restaurants. Je recommanderais le Kaffeesaurus."

Les bars bruxellois préférés de la mezzo-soprano sont le Kafei Dansaert et De Markten dans le centre. © Courtesy of De Markten

16h00 | "Il y a parfois une répétition le samedi, mais aujourd’hui, je travaille. Idéalement, c’est deux heures par jour. Si je sens que ma voix est fatiguée, c’est moins long. J’étudie aussi les partitions et les textes sans les chanter. Ma voix doit toujours être fraîche et en bonne condition. À l’approche de la première épreuve du Concours Reine Élisabeth - nous sommes 64 candidats - je vais un peu plus souvent chez mon coach vocal. Et si je stresse, je peux compter sur mes parents et mes sœurs pour m’apaiser."

18h00 | "Après l’apéro avec des frites au four, mon péché mignon, nous mangeons un repas léger à la maison. À Cologne, je sortais très souvent au restaurant, j’adore ça. Dans le monde de l’opéra, il y a beaucoup de Sud-Coréens; ils m’ont fait découvrir le Hankki Fried Korean Chicken avec des radis confits et du kimchi. C’est délicieux! À Bruxelles, j’aime aller dîner au Wolf Food Market et à Liège, au Marghè 2.0."

Ses séries préférées sont "L’Amie prodigieuse" et "Normal People" © Hulu / Element Pictures / Enda Bowe

20h00 | "Le samedi soir, je regarde une série, 'L’Amie prodigieuse' ou 'Normal People'. Aujourd’hui, un chanteur d’opéra ne doit pas se limiter à bien chanter: il doit travailler son jeu d’acteur, car c’est de plus en plus important. Les films sont une source d’inspiration, comme le monde autour de moi. Un mezzo-soprano doit parfois jouer le rôle d’un homme, alors j’observe leur body language."

23h00 | "Pour le moment, je ne sors pas: je reste à la maison et je discute avec mes sœurs. Nous sommes des couche-tard, surtout Kato! Mais ce soir, je vais me coucher de bonne heure."