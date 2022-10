Mon Sabato | Le samedi de l’artiste Shirley Villavicencio Pizango: “Une lettre est une source d’inspiration”

Le samedi de l’artiste Shirley Villavicencio Pizango: chiner des masques africains, cuisiner des joues de porc et se promener pour faire passer ses nausées.

Shirley Villavicencio Pizango (34) Artiste.

A grandi entre Lima et la forêt amazonienne.

Vit à Gand depuis ses 18 ans.

Expose à Be-Part, à Waregem.

“J’essaie de ne pas aller dans mon atelier le samedi, mais il m’arrive de m’y rendre, comme ça, le soir, je m’endors en paix.” Jusqu’au 29 janvier 2023, Shirley Villavicencio Pizango (34 ans) expose dans le nouvel espace de Be-Part à Waregem. Elle travaille depuis cinq ans environ et l’évolution de ses natures mortes et portraits est nette. Cette exposition présente aussi des peintures, dessins et sculptures en céramique jamais montrés au public.

Le style puissant de l’artiste rappelle celui de Matisse et de Picasso. Avant de venir en Belgique, à l’âge de 18 ans, elle a grandi dans un village entre Lima et la forêt amazonienne. “Après mon master en pédagogie, j’ai donné cours et je me suis lancée dans des expériences artistiques. Me consacrer à des activités dans lesquelles je me sentais à l’aise m’a permis de créer mon univers et ma perspective.” Elle a étudié à Gand – à l’Académie royale des beaux-arts (Kask) et à l’Institut supérieur des beaux-arts (Hisk). Elle a fait l’objet d’expositions solos à la galerie Geukens & De Vil, à Anvers et à Knokke, et était présente à Art Brussels.

Vue en plein écran ©Yaqine Hamzaoui

09:00 – “Comme cela arrive souvent, hier soir j’ai tout à coup réalisé qu’il était très tard, alors que j’ai besoin de beaucoup de sommeil. Prendre mon petit déjeuner sans me presser est important. Quand il est là, Ralph me prépare un jus de fruits frais. J’adore l’avocat avec du citron vert et du sel, de la burrata, du sumac et de l’huile d’olive. Je fais mon pain au levain, même si je suis plutôt quinoa que céréales. Je m’y mets dès le vendredi. Depuis que je suis enceinte, je ne bois plus de café, mais du lait chocolaté fait maison: je râpe des morceaux de cacao – que je ramène du Pérou où ma famille possède des plantations – avec du clou de girofle et un peu de sucre. Je mange tous les fruits avec du sel, tous! Les fruits de la passion, bien sûr, mais aussi les pommes ou les oranges. Le mélange du salé et de l’acide, c’est délicieux!”

11:00 – “Je vais au marché aux puces de Bij Sint-Jacobs, à Gand. Là-bas, je finis toujours par aller voir les masques africains. Ils sont surévalués, on est bien d’accord, mais quand j’en vois un beau, j’ai du mal à résister. Je chine également des céramiques que j’utilise pour mes peintures.”

13:00 – “Quand j’ai faim, je rentre à la maison. La cuisine japonaise est la plus simple. Ma recette pour préparer rapidement des nouilles: faire cuire des légumes frais, ajouter un peu d’huile de sésame, du poisson, de la sauce soja et des piments, mélanger le tout, faire cuire pendant trois minutes et voilà!”

14:00 – “Je me plonge dans mes livres d’art. Je suis actuellement obsédée par deux ouvrages sur Picasso que j’ai achetés récemment à Los Angeles: un sur l’érotisme de l’artiste, l’autre sur son rapport à la cuisine et à l’alimentation.”

15:00 – “Je soigne mes plantes et mon potager. Le samedi, c’est le jour de l’arrosage. Et je fais un peu à de comptabilité; ça aussi, ça doit être fait, hélas!”

16:30 – “Je fais les petites aquarelles et les dessins chez moi. En général, je ne vais pas travailler dans mon atelier le samedi, sauf s’il y a des visiteurs. Il m’arrive de ne pas pouvoir me sortir de la tête l’œuvre sur laquelle je travaille et, alors, je prends la voiture pour aller la corriger ou repeindre quelque chose, sinon, je ne peux pas m’endormir en paix.”

Vue en plein écran ©Yaqine Hamzaoui

17:30 – “J’aime faire des essais en cuisine. Aujourd’hui, je prépare une nouvelle recette: des joues de porc.”

20:00 – “Je suis enceinte de trois mois et demi. Quand je me sens nauséeuse, nous faisons une balade le soir. L’air frais fait des merveilles! Mes cafés préférés sont le Gitane et le Ventura. J’aime les vins naturels, mais en ce moment, je dois y renoncer. Vive le thé à la menthe!”