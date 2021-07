Nadia Naveau: "Pendant que je modèle, je peux entrer dans une sorte de transe"

Quelle est la chaise de votre vie?

Qu’est-ce qui vous a fait tomber de votre chaise récemment?

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"Je peux inviter toute une tablée? Le sculpteur Gian Lorenzo Bernini, parce qu’il est un maître. Ettore Sottsass, Thomas Schütte, Giorgio de Chirico et Constantin Brancusi, pour parler de leur inspiration sculpturale et des recoupements avec l’architecture. George Michael et Grizzly Adams, parce qu’ils étaient mes idoles de jeunesse. River Phoenix, parce qu’il était talentueux et beau et qu’il est mort trop tôt. Dolly Parton, Carole King et Kenny Rogers, que j’ai vus en concert. Tracy Chapman et Stevie Nicks, parce qu’elles ont une superbe voix de conteuse, sans parler de leur talent d’autrices-compositrices-interprètes. Ça pourrait finir en soirée karaoké. Et aussi mon époux, Nick Andrews, pour partager ce grand moment."