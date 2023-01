Découvrez cet nouvel hôtel inspiré de l’univers de Marcel Proust

Quatre expositions pour tous les goûts et un nouvel hôtel, pour ceux qui sont à la recherche... d’un bel hôtel à Paris. Voici où vous pourrez prendre votre dose de culture dans les semaines à venir.

1 | La foire Menart

“La culture du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est presque toujours associée au patrimoine, comme Pétra en Jordanie. Pourtant, dans cette région du monde, il y a une scène d’art contemporain très vivante que je voulais mettre en lumière ici, en Occident”, explique Laure d’Hauteville qui, en 2021, a lancé Menart, une foire d’art contemporain et de design d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Vue en plein écran

Après deux éditions à Paris, elle débarque à Bruxelles, du vendredi 3 au dimanche 5 février, à la Villa Empain, un centre d’art qui jette des ponts entre cultures orientale et occidentale. Environ la moitié des 24 galeries exposées sont originaires de la région, l’autre moitié étant des marchands d’art occidentaux, comme Nathalie Obadia et Baronian, qui présente Mekhitar Garabedian.

Une belle découverte: Serge Najjar (photo), qui réalise des photographies de rue abstraites inspirées des toiles graphiques et colorées de Josef Albers.

Foire | Menart, à Bruxelles

| Du 3 au 5 février

2 | L’expo Caldas

Zanine Caldas est un nom a retenir: cet architecte, designer et sculpteur brésilien décédé en 2001 à l’âge de 82 ans, est une valeur qui monte sur le marché du vintage. Une exposition consacrée à son travail a été inaugurée la semaine dernière dans la succursale parisienne de la Carpenters Workshop Gallery, où nonante pièces sont exposées et mises en vente, dont le banc “Namoradeira” et le “Trunk Lounge Set” de la série Denuncia (photo), qui témoignent de la qualité sculpturale, du langage formel sensuel, de la minutie artisanale et de la diversité du travail du Brésilien.

Vue en plein écran

Écologiste avant la lettre, Caldas utilisait des déchets de scieries et des arbres trouvés au sol dans la jungle, dont il soulignait les imperfections. “Bien que Caldas soit très important dans l’histoire du design, il n’est pas encore très connu en France”, commente Julien Lombrail, fondateur de la galerie.

Expo | Carpenters Workshop Gallery, à Paris

| Jusqu’au 22 avril

3 | L’expo “The Power of Ceramics”

S’il est une tendance qui domine les loisirs, c’est bien la céramique, un artisanat zen qui séduit de plus en plus d’adeptes. Heureusement, cette pratique peut offrir plus qu’un peu de sérénité et de jolis bols. En effet, nous assistons à l’émergence d’une jeune génération de céramistes qui a sorti la discipline de la sphère baba cool en jouant sur les couleurs vives, les formes futuristes et les techniques de production innovantes.

Vue en plein écran

L’exposition “The Power of Ceramics”, au MAD à Bruxelles, rassemble trente designers travaillant l’argile. Un casting qui rassemble des purs céramistes, comme Frizbee Ceramics (photo), et des designers et artistes se consacrant occasionnellement à la céramique, comme Sylvain Willenz, Erwan & Ronan Bouroullec, LRNCE et Jean-Paul Lespagnard.

Cette exposition est le deuxième volet de la série “Modern Craft”, qui met en lumière un artisanat différent et son aspect novateur à chaque édition. Après une première consacrée au textile, la deuxième est dédiée à la céramique et aux différents céramistes qui développent leurs propres outils, dont Studio Biskt qui recourt à la technique de l’extrusion, ce qui lui a permis de remporter le titre de designer de l’année.

Expo | MAD Brussels

| Jusqu’au 28 février

4 | L’hôtel Maison Proust

La Maison Proust est l’adresse idéale pour ceux qui sont à la recherche, non pas du temps perdu, mais d’un bel hôtel à Paris. Ce nouvel établissement qui s’est ouvert au cœur du quartier du Marais, est signé Jacques Garcia. Le décorateur français s’est inspiré de l’univers de Marcel Proust. Il a joué la carte du style Belle Époque et de sa vie mondaine, quand le romancier fréquentait les mêmes salons que les têtes couronnées, les cocottes, les artistes et les politiciens. L’hôtel compte 23 chambres et suites, un bar, une bibliothèque, un jardin d’hiver et un spa.

Vue en plein écran ©Benjamin Rosemberg

Hôtel | Maison Proust, à Paris

| À partir de 500 euros la nuit

5 | L’expo “Picasso & Abstraction”

La première peinture abstraite de l’histoire de l’art est-elle “L’Arbre” (1907) de Picasso? C’est ce que l’on pourrait penser en regardant cette composition exposée aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, dans le cadre de l’exposition “Picasso & Abstraction”, qui illustre la relation que Picasso a entretenue avec l’art abstrait dès son éclosion.

L’œuvre “Grenade, verre et pipe” (1911) est un jeu de lignes à la Mondrian plus qu’une nature morte: ici, l’artiste a poussé l’abstraction jusqu’à ses limites en décomposant la réalité en lignes, plans, formes géométriques et perspectives simultanées. Pourtant, le sujet n’a pas complètement disparu: fragment de journal, date sur un calendrier ou pipe; le lien avec la réalité n’est pas entièrement rompu.

Vue en plein écran

“Il n’y a pas d’art abstrait: il faut toujours commencer par quelque chose”, déclarait l’Espagnol en 1935.

Il retrouve la figuration sur le tard, à nonante ans, quand il peint le monumental “Musicien”. Sa liberté de mouvement et sa rapidité font penser à Jackson Pollock, une comparaison que Picasso n’aurait sans doute pas appréciée.