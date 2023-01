Qu’aurait acheté Victor Horta à la Brafa avec 500.000 euros?

1 | Les beaux oiseaux

2 | À la bonne heure

3 | Orchidée de table

4 | La fine fleur

Parmi les bijoux d’artistes de la Collectors Gallery figure une collection de plantes didactiques en bois et papier mâché, des modèles botaniques réalisés vers 1900 par l’entreprise allemande R. Brendel. Les fleurs et les plantes en 3D étaient du matériel pédagogique, mais elles sont désormais collectionnées en tant qu’objets d’art. “Nonante pièces étaient présentées au Palais de Tokyo à Paris l’année dernière, dans le cadre de l’exposition Réclamer la terre”, explique la galeriste Betty De Stefano. Horta aurait été fan: ces pièces réunissent sa passion pour la flore et pour l’artisanat.

5 | Le langage des fleurs

Ce vase signé Émile Gallé (1846-1904) a été fabriqué en 1895. Cet entrelacs de crocus aurait plu à Horta, d’autant plus que l’architecte belge et le verrier français se connaissaient personnellement. Gallé a d’ailleurs participé à la conception de l’intérieur de l’Hôtel Hannon, qui se trouvait à deux pas de la maison atelier de Victor Horta à Bruxelles.

6 | Fier comme un paon

Horta aurait sûrement admiré ce chef-d’œuvre de Philippe Wolfers (1858-1929). L’orfèvre belge a réalisé ce bijou Art nouveau en 1902-1903 pour Marie-Laure Brunard, qui avait épousé un avocat allemand en 1894. Cette pièce unique est décrite dans les archives de Wolfers sous le nom de “Diadème Paon”, mais a été transformé en broche à l’époque. Cette pièce exceptionnelle est en or, argent, diamant et opale.

7 | Tout feu, tout flamme

8 | Feu follet

Frank Scheidecker (1872-1915) a réalisé ce délicat pare-feu fait d’une feuille de cuivre dans son atelier de Mulhouse vers 1902. Une réalisation artisanale magnifique regorgeant d’iris, de carpes koïs japonaises et de plantes de rivage, le genre de références exotiques et végétales qu’affectionnait Victor Horta (1861-1947).

9 | Ménage à trois

Le marchand d’art Thomas Deprez présente une rareté de niveau muséal: un ensemble composé de deux fauteuils et un tabouret conçus par Horta pour la joaillerie des frères Wolfers. D’autres pièces de ce mobilier sont présentées au Musée d’Orsay à Paris et, à Bruxelles, au Musée Horta et au Musée d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire.