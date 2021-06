Recette: citron farci à la Kathleen Ryan

INSPIRATION

Les sculptures oscillent entre l’art et le kitsch, l’attractif et le repoussant.

"J’ai eu un énorme coup de cœur pour le travail de l’artiste américaine Kathleen Ryan, vu à la galerie Karma à New York. Pour recréer des fruits et légumes en décomposition, elle utilise quartz, agates, améthystes, labradorites, jaspes, malachites, citrines et perles de verre. Le résultat est bluffant: les sculptures oscillent entre l’art et le kitsch, l’attractif et le repoussant", explique le chef.