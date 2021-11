Rinus Van de Velde: "Mon fauteuil Le Corbusier repose sur quatre roulettes"

Quel est votre siège préféré? "Mon fauteuil Le Corbusier. Je l’ai acheté en 2011, le lendemain du vernissage de ma première exposition à la galerie Tim Van Laere. Depuis lors, je l’utilise tous les jours: je m’y assieds et j’observe l’œuvre que j’ai réalisée. Je ne pourrais plus m’en passer. Le fauteuil repose sur une planche montée sur quatre roulettes, ce qui me permet de le déplacer très facilement dans l’atelier."

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves? "En premier lieu, le scientifique et explorateur prussien Alexander von Humboldt (1769-1859). C’était un grand conteur et il n’avait pas son pareil pour divertir ses invités en leur racontant les derniers développements dans les domaines de la science et des arts. C’était un personnage incroyablement fascinant et je pense que je l’écouterais parler pendant des heures de son expédition en Amérique centrale et du Sud, ainsi que des étranges expériences qu’il y a réalisées. J’aimerais également inviter les artistes Pierre Bonnard, Philip Guston et Alice Neel, et le réalisateur Werner Herzog."