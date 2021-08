Robert Devriendt: "Lire ses écrits est aussi confrontant que regarder ses propres peintures"

Quelle est votre chaise préférée?

Il y a quelques mois, je suis passé chez un brocanteur et j’ai acheté deux chaises en velours rouge au dossier arrondi: probablement kitsch et d’imitation, mais je m’en fiche. Ce ne sont pas des meubles de famille: ils sont le fruit d’une rencontre fortuite, ce que je pratique volontiers.

Qu’est-ce qui vous fait lever de votre chaise?

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

Je ne me sens pas à l’aise dans les dîners, car il faut se comporter d’une manière bien définie. Faire connaissance avec ses voisins, tenir correctement son verre, bien doser la conversation: il y a tant de règles tacites, surtout dans le monde de l’art! Le dîner de mes rêves, c’est un déjeuner sur l’herbe avec mon épouse et mes enfants. Et avec un passant, éventuellement. Le hasard n’existe pas: il y a toujours une raison pour laquelle on se trouve quelque part.