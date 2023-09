Sur la chaise du célèbre galeriste bruxellois Albert Baronian

Le galeriste Albert Baronian nous parle de ce qui le fait se lever de sa Panton Chair: les lettres de Che Guevara, les chansons françaises et l’esprit civique.

Albert Baronian Galeriste depuis 50 ans.

Il a participé à la fondation de Art Brussels.

Il présente une exposition à la Fondation CAB.

Quelle est la chaise de votre vie?

"Cette Panton Chair rouge, ma première pièce de design, achetée à la fin des années 60, quand j’étudiais les sciences politiques et sociales à Louvain. J’en avais une pour mon kot, et celle de ma future épouse. Quand nous nous sommes mariés, nous en avons acheté quatre de plus. J’aime beaucoup le rouge, c’était la couleur de la cuisine de ma mère. Ces Panton Chairs rouges m’ont accompagné toute ma vie. À Art Luxembourg, elles ont été sur notre stand quand nous avons présenté uniquement des œuvres d’art rouges."

Le célèbre galeriste bruxellois Albert baronian et sa chaise préférée, la "S-chair". © Alexander D'Hiet

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

"Je suis en train de lire 'I Embrace You With All My Revolutionary Fervor: Letters 1947-1967', un recueil de lettres intimes de Che Guevara. On apprend à le connaître en tant que révolutionnaire, fils, poète, penseur politique, philosophe et ami."

"Si je n’étais pas galeriste, je serais peut-être devenu clown, cycliste ou chansonnier. Mais certainement pas politicien ni diplomate!" Albert Baronian

Qu’est-ce qui vous fait tomber de votre chaise?